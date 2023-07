Òmnium desplega una pancarta a Barcelona que reclama un referèndum a l'Estat

Mostra el teu compromís amb Nació.

"La democràcia és el camí". Aquest és el missatge que ha volgut enviaramb una pancarta gegant penjada, per sorpresa, al carrer, al centre de. L'entitat sobiranista reclama a l'executiu deque deixi enrere la "repressió" i posi les urnes per a resoldre el conflicte polític entrei l'. "Pedro Sánchez ha de triar entre respectar els drets fonamentals i oferir una via democràtica o obrir la porta a una segona oportunitat de l'extrema dreta", ha reblat, president de l'entitat.L'acció sorpresa de l'entitat sobiranista va en la mateixa línia que el posicionament expressat després de les eleccions espanyoles del 23-J . En un comunicat fet públic aquest dijous, feia una crida a la unitat d'acció independentista per exigir al govern espanyol "la fi de la repressió i un referèndum". Davant l'actual situació, Òmnium assenyala que el líder delés qui té "a les seves mans" no anar a noves eleccions. "Seria una greu irresponsabilitat si opta pel bloqueig institucional davant l'avenç de l'extrema dreta", han afegit.En una atenció als mitjans de comunicació aquest divendres, Antich ha recordat que "sense els vots de Catalunya i elavui existiria una majoria aclaparadora de la dreta i l'extrema dreta" a l'Estat. És per això que ha traslladat la "responsabilitat" a Pedro Sánchez: "Té un dilema molt simple entre drets fonamentals i democràcia o paràlisi institucional". El president d'Òmnium ha advertit que "ha de triar entre oferir una via democràtica a través del referèndum o obrir la porta a una segona oportunitat perquè l'extrema dreta condicioni la governabilitat". "La repressió no és la via", ha sostingut Antich, que ha denunciat des de l'espionatge "massiu" ambfins a la infiltració policial en organitzacions independentistes. "L'única via és la democràcia i la política", ha reblat.El dirigent civil també ha dirigit dos missatges als partits i moviment independentistes. El primer, que han de "fer valdre la força dels vots i l'aritmètica que n'ha resultat". El segon, que el conjunt d'actors han de fer "" pel que s'ha vist en les últimes eleccions. "No podem ignorar que des de l'octubre del 2017 fins ara s'han perdut un milió de vots", ha assegurat Antich, que ha assenyalat que hi ha "" i "" entre els votants independentistes.