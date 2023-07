Un miler d'interns participen en la primera escola d'estiu de les presons catalanes

Gairebé una cinquantena de docents

Uns 1.000 presos participen aquest juliol i agost en laen les presons catalanes, organitzada conjuntament per les conselleries d'Educació i Justícia, Drets i Memòria. El Govern ha assenyalat en un comunicat aquest divendres que el seu objectiu és "donar resposta a la necessitat de, quan l'escola habitual de les presons està en període de vacances i, per tant, hi ha menys intervenció grupal.La consellera de Justícia, Drets i Memòria,, i la d'Educació,, han presentat l'escola d'estiu a la presó de Mas d'Enric, al Catllar (). Des d'allà, Ubasart ha reivindicat això sobre la iniciativa: "No és cap capritx. És una, de cohesió social i de seguretat ciutadana", i ha assenyalat que el 79% de presos en règim tancat a Catalunya no tenen l'ESO. Alhora, ha valorat que "el seguiment de les activitats educatives facilita la reinserció social i".Per part seva, Simó ha confiat que el treball dels professors a l'estiu "aportarà qualitat al temps de reclusió i més possibilitats de" dels presos. La titular d'Educació ha considerat que la formació en les presons "representa sovint una" per a alumnes que en el seu moment van abandonar els estudis. També ha considerat que la percepció del temps i organització del calendari és diferent dins de les presons, per la qual cosa ha apuntat que no tenia sentit parar la formació per fer vacances.Per a l'escola d'estiu a les presons estan activats 48 docents en dos torns de matí i dos de tarda, de dues hores cadascun, i Educació ha destinat. Els professors han rebut una formació telemàtica i presencial del 19 al 30 de juny per part d'Educació, i Justícia també els ha format dins de les presons. Els 1.000 alumnes que acudiran a l'escola d'estiu són part dels 3.144 matriculats en el curs 2022-2023 en els nou centres de formació d'adults que hi ha a les presons catalanes, on treballen 158 docents.