Multa de més de 40 milions a Naturgy per manipular el preu de la llum

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència () ha imposat unadeper haver, concretament el de restriccions tècniques. L'energètica oferia els seus serveis a uns, en comparació amb els del mercat diari elèctric, amb l'objectiu d', ha indicat el regulador.La companyia energètica, però, no només s'enfronta a una multa de sis milions, sinó quetambé li exigeix que paguia l'operador del sistema per "". Aquesta quantitat es repartirà reduint els costos d'adquisició d'energia durant 22 mesos, que equival al temps que ha durat la manipulació, segons ha informat la CNMC.En concret, la companyia energètica va dur a terme aquestesdurant el període delal, des de la central de cicle combinat Sabón 3, ubicada a Galícia. Des de Competència han explicat que aquesta central aprofitava els moments en què la competència al mercat de restriccions era reduïda perlesal mercat de restriccions tècniques i obtenir més beneficis.En aquest sentit, la legislació recull que l'estratègia que ha dut a terme Naturgy és considerada com a "" i determina que es poden aplicar "mesures sancionadores i indemnitzadores", tal com ja ha fet la CNMC quan ha estat al cas de les pràctiques il·legals de l'energètica.Naturgy té previstdavant els, segons han indicat fonts de la companyia a Europa Press. Amb tot, l'energètica tindràa partir de l'endemà de la notificació per interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució a l'