Revelat el milionari cost del retorn del «Grand Prix»

Més pressupost que el retorn de José Mota

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El retorn delva ser estel·lar. Amb un 21,4% de quota de pantalla a, que va enfilar-se fins al 26,1% en el conjunt de l'Estat. Després de 18 anys d'absència del mític concurs que fa competir dos pobles en un seguit de proves torna aquest estiu amb l'emissió de set programes presentats pel populari amb les novetats de la streamer catalanacom a acompanyants. Presentador, format i audiència formen un triangle virtuós que valida l'aposta de Televisió Espanyola per repescar el programa.Ara bé, el Grand Prix no ha tornat de franc. Gràcies a lesla cadena pública està obligada a facilitar les xifres del cost dels programes. Així, ha transcendit que per la contractació dels set programes de la temporada d'aquest estiu, que s'emetran entre el juliol i l'agost,ha dotat l'espai dede pressupost,per entrega. Xifres milionàries que estan per sobre de la mitjana que la cadena destina als altres programes per bé que tampoc és el producte més car.Més enllà del popular concurs,s'ha bolcat en l'estrena de formats televisius de cara a la temporada d'estiu, quan el. Un dels plats forts és el nou concursque presentarà en horari de màxima audiència Paula Vázquez. És una adaptació del format de la BBC Bridge of lies. El pressupost per episodi és de 220.000 euros, una xifra sensiblement inferior al més de mig milió que rep el Grand Prix.El Grand Prix també és més car que el retorn dea la cadena. El còmic tindrà presència a lad'aquest estiu amb un programa on cada setmana entrevistarà un convidat diferent. El cost per episodi delserà de 300.007 euros per emissió, on es podrà veure un Mota més versàtil que fins i totMés enllà del pressupost, el retorn del mític concurs dels anys 90, on hi participa un poble català, ha canviat les vaquetes , la mítica mascota del programa, per una persona amb un, a l'estil de les mascotes de l'. El programa també ha mantingut proves molt recordades per l'audiència com són els, elso la