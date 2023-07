Detenen un matrimoni al País Valencià per traficar a l'estranger amb cotxes robats a l'Estat

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Barcelona ( GUB ) han detingut a(País Valencià) undedicat a traslladar al seu país d'origendes dels ports de Barcelona i València. La trentena de vehicles eren sostrets en diversos països europeus i es falsificaven els seus bastidors per ser matriculats provisionalment a França.La parella està investigada pelsde contraban, falsedat documental, receptació i estafa. La, atesa la complexitat i la difícil detecció delemprat pels detinguts, ha tingut una durada d'un any. En total, els vehicles exportats tenen un valor comercial entorn dels. Fins al moment, han estat recuperats sis d’aquests vehicles.Els dos detinguts a Alacant haurien delinquit en diferents països d'Europa i formarien part de l'estructura d'una organització establerta al mateix continent, de gran escala, que comptava amb la seva pròpia, experts en la seva falsificació mitjançant el procés de retroquelació del número de bastidor i responsables en tramitació documental i duanera. Tota aquesta estructura era necessària per materialitzar l'objectiu del delicte i dificultava la localització dels vehicles i la detecció del seu origen o traçabilitat.Els investigats, la base operacional dels quals es trobava a Alacant, tenien encomanat el rol de fer l'exportació dels vehicles a través delsmitjançant la creació d'empreses per a aquesta finalitat. Ja proveïts els vehicles d'una matrícula provisional, aparentment legal i ordinària, per fer l'exportació era totalment necessària la intervenció de-empreses privades de gestió duanera-, sent aquests últims suposadamentpels investigats que no satisfeien els emoluments per les gestions efectuades per aquestes empreses.Els investigats presentaven contractes de compravenda dels vehicles a nom de terceres persones d'origen algerià i, entre els 80 i 90 anys, dificultant encara més la traçabilitat de la xarxa criminal. Es van fera dos dels domicilis vinculats actualment als detinguts, i es va trobar documentació rellevant de les exportacions efectuades, xecs d'elevat valor i suports informàtics que ara seran objecte d'anàlisi.i la Guàrdia Civil manté contactes amb autoritats policials de diferents països europeus per a la completa desarticulació de l’organització.