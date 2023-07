La Kings i la Queens League, a trencar totes les expectatives a Madrid

Els finalistes de la Kings League

Porcinos FC , d'Ibai Llanos.

, d'Ibai Llanos. xBuyer Team , dels germans Javi i Eric Buyer.

, dels germans Javi i Eric Buyer. Aniquiladores FC , de Juan Guarnizo (finalista de la primera temporada).

, de Juan Guarnizo (finalista de la primera temporada). El Barrio, d'Adri Contreras (campió de la primera temporada).

Els finalistes de la Queens League

Porcinas FC , de Gemita.

, de Gemita. ​PIO FC , de Rivers.

, de Rivers. xBuyer Team , dels germans Javi i Eric Buyer.

, dels germans Javi i Eric Buyer. Troncas FC, de Violeta.

Lai la Queens League viatgen aquest dissabte decap aper disputar lade les dues competicions. Més enllà de qui seran els campions a altes hores de la matinada, el projecte liderat pervol trencar totes les expectatives ali superar, si és possible, el xou que fa quatre mesos va albergar el Camp Nou . A l'estadi del Barça van ser 90.000 persones; ara, sense les entrades exhaurides, es preveu una assistència al voltant de les 50.000.Després d'una temporada regular i unes eliminatòries emocionants i que han mantingut xifres de seguiment arespecte a la primera edició, dos equips s'han erigit clarament en els protagonistes. Per una banda, eld'Ibai Llanos i Gemita ha accedit per la via directa a la final a quatre després de quedar primer a la competició masculina i a la femenina. En segon lloc, els germanstambé han arribat a les dues fases finals.La temporada ha estat marcada per polèmiques dins i fora del terreny de joc. De la sempre criticada actuació dels àrbitres - fins i tot amb un ensurt de salut - a les queixes dels futbolistes pels salaris i l'exclusivitat , Piqué i l'organització han trobat el que buscaven: que cada setmana hi hagués un tema que fos debat a les xarxes socials i que garantís que la lliga estava ben viva. Futbolísticament, ha destacat el pas de grans futbolistes per la lliga, com Andrea Pirlo Andriy Shevchenko , o el mateix, que s'ha tornat a posar les botes per donar un cop de mà a l'equip que presideix.L'espectacle començarà a les 16 hores i s'allargarà gairebé fins passada la matinada del diumenge, ja que no només es disputaran els sis partits de les dues finals a quatre. La música en directe també tindrà protagonisme amb les actuacions dea les quals també s'afegirà una exhibició de, conegut també com a "". Entremig de tot això també cal sumar-li una nova dosis de surrealisme: Piqué i els presidents de la competició han gravat unaque s'estrenarà durant l'esdeveniment.A tot això cal sumar-li fets impensables dins un estadi de futbol, i amb els quals Piqué vol fer-li el gir definitiu al seu espectacle. Per començar, els president del club entraran al camp de l'dins un tanc. Per si no fos suficient, el xou també estarà a l'aire, ja que un funambulista creuarà de punta a punta l'estructura del camp. Es tracta del francès, que fa només uns dies ja va creuar 350 metres delde Barcelona a 70 metres d'alçada. Tot complementat amb un espectacle de motocicletes volant pels aires. Un nou episodi històric al món de la creació de contingut? Ho comprovarem aquest dissabte.