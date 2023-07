Brutal agressió de dos vigilants de Renfe a un jove d'Hostalric

Atenció‼️



Aquesta agressió de vigilants de @Renfe a un jove és molt greu.



⚠️ Des d'Irídia fa temps que denunciem el descontrol de la seguretat privada: falta regulació. Rebem un gran nombre de denúncies d'agressions per part de vigilants.



📽️ @tv3cat pic.twitter.com/SE6KI8m1w6 — IRIDIA (@centre_IRIDIA) July 28, 2023

Dos vigilants de lavan agredir aquest dimarts un jove de 19 anys a l'estació de trens d. El personal de seguretat va retenir la víctima i la van deixar estirada a terra, contra la seva voluntat, segons informa. Els fets van passar després que el jove pugés al tren sense bitllet des dei se'l fes baixar del comboi tot i la voluntat de la víctima per pagar els 2,15 euros que costava el tiquet.ha anunciat que obrirà un expedient informatiu per avaluar l'actuació del personal.Segons el jove, el revisor va negar-se a vendre-li l'abonament fins a, i va renunciar a l'oferiment d'una altra passatgera de pagar per ell. Un cop a l'andana, el personal de seguretat va retenir la víctima i van tirar-lo a terra, panxa avall amb els dos agents a sobre. En un moment donat, van agafar-lo pel coll: "Van ser cinc segons on, no me n'oblido", explica el jove que ha presentat unaque va rebre. A banda de l'informe mèdic, hi ha adjuntat una munió de vídeos que van gravar els passatgers com a proves gràfiques.El centres'ha pronunciat respecte a l'agressió. Consideren que no es tracta d'un cas aïllat. "Fa temps que denunciem el: falta regulació", han manifestat. Des de l'organització, asseguren que els hi arriben molts casos d'agressions per part de vigilants.En paral·lel, Renfe ha confirmat que obrirà unper esclarir els fets i revisar el comportament dels dos agents. En cas que l'informe confirmi ladel personal, la companyia ferroviària demanarà a l'empresa de seguretat que aparti els dos treballadors.