Així podràs dormir gratis en un hotel de luxe

Ha revolucionat el mercat hostaler d' Illes Balears ). Un hotel de l'illa ha impulsat les ja conegudes com a, espais que permeten als visitants dormiren establiments d'alt. La contrapartida és que aquestes habitacions estan situades enmig del vestíbul de l'hotel i, a més a més, són, per la qual cosa a banda d'estar a un dels llocs més concorreguts, et veu tothom.Com si es tractés d'un, el director executiu de l'establiment,, ha explicat als mitjans de comunicació que ja han tingut "alguna escena picant de matinada". Una de les condicions per fer-hi nit és que, valgui la redundància, els visitants només es quedin una nit, però alguns van per feina.Calvo també ha detallat que l'objectiu últim del negoci, que es dedica al món de l'art, era fer "una acció innovadora". De moment, ja ha explicat que està tenint uni ja tenen r"Tenim dos hotels més a Eivissa i sempre ens agrada que tinguin alguna cosa per explicar quan marxen". Aquesta performance al natural n'és un veritable exemple. A més a més, el CEO de l'establiment ha volgut precisar que tot i que les parets de l'estança són de vidre,

