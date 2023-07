Per què les dates no quadren en la ruptura de Rosalia i Rauw Alejandro?

3 de juny, Rauw imita Rosalía en un vídeo a xarxes

ja han fet oficial la sevaa través de les, després que aquest dijous per fi la cantant de Sant Esteve de Sesrovires trenqués el silenci i es pronunciés sobre el tema, ja que fins ara només s'havia expressat el músic porto-riqueny. Tot va començar aquest dimarts, quan la revista People va llançar l'exclusiva . A partir d'aquí, internet va fer fum i van sorgir els primerssobre unadel cantant amb la model colombiana—que ja ho ha desmentit— arran d'un fil de Twitter d'una companya de professió que assegurava que es coneixien i n'estava al cas.Després d'aquesta bomba, Rauw Alejandro no va poder callar i va ser el primer implicat en pronunciar -se . En un comunicat publicat aquest dimecres a les xarxes socials, elque: "Sí,la Rosi i jo vamel nostre". La, però, continuava sense dir ni piu sobre el tema. Tot, però, fins aquest dijous, que en un breu escrit a Instagram: "Estimo, respecto i admiro molt en Raúl., nosaltres sabem el que hem viscut. Aquest moment no és fàcil, així que gràcies a tothom per entendre-ho i respectar-ho".Els, tot i això, no han quedat tranquils i encara ara no entenen res. Resulta quei creuen que ésque fa mesos que els cantants han partit peres. Altrament, si és veritat, pensen que han fet un paperot fins ara. Amb tot, hi ha tota una sèrie deque demostren que és fals. Malgrat que l'plegats que han compartit a les xarxes és deli que ella jade compromís, la parella ha interactuat i ha mostrat el seu amor els últims mesos.

La parella sovint mostrava el seu dia a dia a internet. Durant una temporada, van entrar en la dinàmica d'anar-se imitant en vídeos de TikTok i es picaven mútuament, però sempre amb afecte. El 3 de juny Rauw Alejandro pujava un vídeo a TikTok imitant la cantant. Així, semblava que tot era com sempre i no hi havia indicis de crisi.

3 giugno: Rauw pubblica su TikTok un video dove imita Rosalía in risposta al suo video precedente pic.twitter.com/SVGPg4oAEA — ROSALÍA UPDATES.🇮🇹 | wabi-sabi.💮 (@rosimotomamii) July 27, 2023

3 de juny, Rosalía respon Rauw en un concert

Precisament, quan Rauw Alejandro va penjar el vídeo, Rosalia era a Barcelona per fer el seu concert al Primavera Sound 2023. Així doncs, la cantant va decidir enviar un missatge al seu xicot després de veure la imitació: "He vist el vídeo que has penjat, et mato. Et trobo a faltar, tant de bo fossis aquí amb mi, t'estimo". Aleshores, el cantant era de gira amb el seu Saturno World Tour.

. @Rosalia manda un mensaje a @RauwAlejandro previamente a cantar "BESO" en Primavera Sound Barcelona : "He visto el vídeo que has subido, te mato" "Ojalá estuvieras aquí conmigo, te amo" pic.twitter.com/tlg7fazuL2 — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) June 4, 2023



12 de juny, Rosalía parla del casament públicament

27 de juny, Rauw confirma que després de la gira hi haurà boda

Planes de boda Rauw: depueh deltul



¿Que fecha fue que estuvo este mentiroso con bzrp en Madrid? A esa fecha que fue inicios de Julio seguía habiendo boda.



Rosalía cariño, es un puto mierdas. Mejor saberlo ahora que tarde. pic.twitter.com/mtVBF6UC8t — killjoy (@akillj0y) July 27, 2023

18 de juliol, Rauw dedica un story a Rosalía

Rauw Alejandro “confirma” la continuidad de su relación con Rosalia via Instagram Stories hace 9 días etiquetándola diciendo que es la niña más bonita que conoce pic.twitter.com/ttjYpLMghO — ☆ fer ☆ (@motodiabla) July 26, 2023

va parlar de comli va regalar l', de l'i del vestit de casament: "De moment he d'acabar la gira i després m'hi posaré. M'agradaria portar un vestit de Vivienne Westwood". Només fad'aquestes declaracions en les quals la cantant es mostrava del tota la televisió.es passejaven per Madrid amb un Ferrari elamb motiu del llançament de BZRP Music Sessions #56 i de Baby Hello. En unes declaracions per a la premsa, el porto-riqueny també parlava del casament: ", falta molta gira encara". Així, indirectament, confirmava que elsde la parella continuaven intactes.Elja havien començat a circularen la parella, però Rauw Alejandro va dedicar una història a Instagram dedicada a Rosalía en què deia: "". Evidentment, el cantant va etiquetar la seva xicota. Una, però, la revista People treia a la llum l'exclusiva de la ruptura.

