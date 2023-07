Escàndol al Mundial d'esgrima: una ucraïnesa apunta amb l'espasa la seva rival russa i queda desqualificada

[AHORA] Escándalo en el Mundial de esgrima entre una rusa y una ucraniana: Olga Kharlan se negó a darle la mano a Anna Smirnova y no fue descalificada, a pesar del reglamento.pic.twitter.com/SWnySPoeWb https://t.co/K39bQmUXCw — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 27, 2023

L'esportista russa va quedar-se a la pista mentre els àrbitres decidien la sanció Foto: Twitter

per una acció en el: l'esportista ucraïnesaes nega a donar la mà a la seva rival russa quan acaba el duel i li ensenya. Les conseqüències per la ucraïnesa han sigut fortes: ha quedat sancionada ambi ambAbans de disputar el partit,va aconseguir eldel Ministeri d'Esports d'Ucraïna per poder competir contra Anna Smirnova. En aquest tipus de competicions, els esportistes ucraïnesos competeixen des d'una posició neutral iEn la primera vegada que algú dels dos països s'enfrontava contra l'altre a la competició d'Itàlia, però s'ha emportat unaal final del partit. Després de negar-se a saludar esportivament a l'esportista russa com dictaminen les normes de l'esgrima, se l'haperDesprés de l'acció,, la competidora russa, va reclamarde la seva rival i no va marxar de la pista. Mentre elses reunien per prendre una decisió, la russa es vaesperant ladurant almenys 50 minuts.