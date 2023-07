El Barça no renova el treballador més antic del club per motius econòmics

‼️ BARÇA | Temporada 23/24



El Barça no renova el contracte al treballador més antic del club: Manolo Flores. (1970-1993; 2001-2023). 45 anys al club. pic.twitter.com/WmyblGNz0q — Marc Mundet (@MarcMundet78) July 27, 2023

Punt final a. L'exjugador de bàsquet, el treballador amb una vinculació més antiga amb el Barça, no seguirà al club. Així ho ha confirmat Flores, de 72 anys, que va ser jugador del club durantper després seguir vinculat a l'entitat com a tècnic blaugrana. "em va comunicar la decisió de no renovar-me el 30 de juny", va anunciar Flores en una entrevista a RAC1. Darrere l'adeu de la llegenda, s'hi amaga la dura situació econòmica que el Barça travessa. Per això, l'exjugador de bàsquet no s'hi fa mala sang:. El club m'ha demostrat estima i crec que, per ells també ha sigut dur".La trajectòria deal Barça es divideix en dues etapes: del 1970 al 1993 i del 2001 fins aquest 2023. Va aterrar deamb 19 anys per fitxar per la primera plantilla. Va ser jugador del club durant 14 temporades, del 1970 al 1984. Des de mitjans dels anys setanta fins a la seva retirada va fer de. Va guanyari el 1984 va quedar-se a les portes de guanyar la primera copa d'Europa pel Barça. De jugador va fer el: després d'una, va ser el segon de tècnics com. Els últims anys, ha format part del, en un rol més institucional allunyat del dia a dia.La delicada situació econòmica blaugrana ha obligata reestructurar les seccions. Aquesta temporada, laendega un nou cicle esportiu amb retallades en el pressupost. L'encarregat de la secció, Juan Carlos Navarro, va optar per fer net. Han marxat els dos pilars de l'anterior projecte, Sarunas Jasikevicius , mentre que l'arribada dei el fitxatge de, fins ara tècnic del B, com el nou entrenador del Barça per a les pròximes dues temporades demostren que es vol tornar a potenciar el talent català.