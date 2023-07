Mor un motorista de 23 anys en un accident a l'Urgell

Mostra el teu compromís amb Nació.

El Servei Català de Trànsit () informa que aquest dijous a la nit s'ha registrat un accident a la C-14 al quilòmetre 84,2 a(Urgell). Elsd’Esquadra han rebut l’avís a les 23:38 hores. Per causes que encara s’investiguen, s'ha produït una sortida de via d’un motorista que, a conseqüència del xoc, ha mort.Es tracta de R.P.C., dei veí de Preixens (). Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats i un equip de psicòlegs del Sistema d’Emergències Mèdiques ().Amb aquesta víctima,enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 32 de les quals eren motoristes.