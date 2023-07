Mor als 77 anys el fundador de The Eagles Randy Meisner

El baixista, vocalista i membre fundador de The Eagles la matinada de dimecres a Los Angeles (Estats Units) a causa de complicacions derivades de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (). "The Eagles lamenta informar que el membre fundador, baixista i vocalista, Randy Meisner, ha mort a Los Angeles als 77 anys, a causa de complicacions de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica", ha informat la banda a través de la seva pàgina web oficial."Randy ha estat una part integral de The Eagles i fonamental en l'èxit primerenc del grup. El seu rang vocal va ser sorprenent, com és evident en la seva balada característica, Take It to the Limit", han afegit The Eagles al comunicat. Meisner va néixer l'any 1946 a Scottsbluff (Nebraska) ia finals de la dècada de 1960.No obstant això, el baixista no va saltar a la fama fins a la següent dècada juntament amb la resta dels seus companys a The Eagles, la llegendària banda de rock autora de la mundialment coneguda cançó, que va ser inclosa aldel Rock el 1998. A més a més, el seu disc recopilatori Greatest Hits 1971-1975com a disc més venut als Estats Units després de superar les 38 milions de vendes.

