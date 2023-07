CaixaBank guanya més de dos milions d'euros fins al juny, quasi un 40% més que el 2022

Recursos de clients

ha tancat els primers sis mesos de l’any amb und’euros, un 35,8% més que en el primer semestre de l’any passat, quan va guanyar 1.573 milions. En l’últim trimestre, l’entitat catalana ha guanyat 1.281 milions, un 49,8% més. Segons les dades publicades aquest divendres pel banc a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (),un 31,3% fins als 7.110 milions, especialment per l’increment del marge d’interessos, que puja un 55,2% fins als 4.624 milions.En canvi, CaixaBank, amb 1.846 milions, especialment per la caiguda del 7,6% de les comissions bancàries, on ja no inclou la de custòdia de dipòsits de grans empreses. El conseller delegat de l'entitat,, ha destacat que “en un context de normalització de tipus d’interès , els marges avancen significativament”. Alhora, també ha apuntat que “aquest sòlid resultat és conseqüència de la, com també de la gestió prudent del risc de crèdit, i situa la nostra rendibilitat sobre fons propis en nivells del 10% després d’un llarg període de rendibilitats molt baixes”.Durant els primers sis mesos de l’any, CaixaBank ha incrementat un 2,7% els recursos de clients, situats en 627.824 milions d'euros, fet que atribueix al creixement de l’estalvi a llarg termini. En total, l’entitat té actius en gestió per valor de 156.111 milions d'euros (+5,5%), amb 111.340 milions en patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i sicavs o societats d'inversió de capital variable (+6,4%) i 44.771 en plans de pensions (+3,4%).Durant els primers sis mesos, les subscripcions netes de fons d’inversió, plans de pensions i assegurances d’estalvi arriben als 5.100 milions.combinada en dipòsits i estalvi a llarg termini. D'altra banda, el negoci de lestambé creix, amb un resultat de 501 milions (+18,5%), amb un augment del 3,4% anual en el cas de vida-risc i del 13,6% en les de no vida.La cartera de crèdit sana de CaixaBank tanca el primer semestre en 354.199 milions d'euros, un 0,8% més. L’entitat ha destacat el creixement sostingut en laa empreses (+2,2%) i la bona evolució del crèdit al consum (+1,2%), que han compensat la reducció del 2,6% en. En concret, en els primers sis mesos de l’any s’han concedit 21.026 milions d'euros de nou crèdit a empreses, 5.172 en consum i 4.654 en hipoteques.Tot i l’augment de tipus d’interès,i és del 2,6%, la millor dada dels últims 15 anys, i per sota del 3,2% del mateix període del 2022. En concret, els saldos dubtosos són 10.317 milions, 373 menys que en el tancament del segon trimestre de l’any 2022.D’altra banda, lapuja fins al 76%, amb 7.867 milions d’euros, i el cost del risc es modera al 0,27%. L'entitat disposa d’un fons col·lectiu de provisions amb 874. La xifra ha baixat en 264 milions d'euros perquè s’han distribuït parcialment els fons en provisions específiques, de manera que l’entitat ha subratllat que el nivell global de cobertura es manté en 1.137 milions.Segons les dades de CaixaBank, durant el primer semestre l’entitat ha rebut 5.600 peticions en el marc delimpulsat pel govern espanyol, de les quals 1.900 estan signades o en curs. A més a més, s’han fet 3.500 novacions d’hipoteques a tipus fix i 10.000 refinançaments a particulars i altres acords de pagament addicionals en el marc de l’augment de tipus.Paral·lelament,per les seves participades, amb 61 milions d'euros per a Telefónica o 73 per a BFA. Els resultats atribuïts d’entitats valorades pel mètode de participació són de 145 milions més, un 30,5% per sobre del nivell del 2022. Així mateix, CaixaBank ha guanyat 143 MEUR pel resultat d’operacions financeres, un 41,5% menys que en el primer semestre de l’any anterior.Al tancament del semestre, CaixaBank té actius líquids totals per valor de, un increment anual de 7.636 milions. El Liquidity Coverage Ràtio del Grup (LCR) és del 207%, mentre que la ràtio al capital, la CET1, és del 12,5%.Finalment, l'entitat vol fer unasubjecta a l’aprovació regulatòria, que començarà abans de finals d’any. Serà la segona en el marc del Pla Estratègic de l’entitat, ja que entre maig i desembre de l’any passat ja es van recomprar accions per valor de 1.800 milions d'euros.Pel que fa a la política de dividends, el Consell d’Administració va aprovar el febrer una distribució en efectiu d’entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, que s’hauria d’abonar en un únic pagament durant l’abril del 2024, subjecte a l’aprovació final de la Junta d’Accionistes. A més a més, el 12 d’abril, equivalent al 55% del benefici net consolidat.