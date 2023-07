I ara, tuk‑tuks a Barcelona: el nou vehicle turístic s'obre pas

Els tuk-tuks, ja un paisatge habitual a punts turístics de Barcelona | Foto: Hugo Fernández



El contrast amb Madrid, l'alerta

Els tuk-tuk, amb un límit de quatre passatgers | Foto: Hugo Fernández

Catalunya prohibiria els bicitaxis. Això va anunciar l'actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , l'any passat. Feia referència als carros empesos per. Dit i fet, l'acord amb la Generalitat va portar aquest punt a la llei catalana aquest 2023. I s'hi va afegir un altre element. "Es prohibeixen per llei els bicitaxis i els tuk-tuks", interpretaven des de la principal associació del taxi metropolità, Élite Taxi. La lletra petita, però, sempre té matisos. I l'aplicació de la norma a la quotidianitat, també. Això ha portat a unaque permet veureEs tracta d'un fenomen que en altres ciutats turístiques d'Europa és ben present des de fa temps, mentre que aquí mai no havia tingut implementació.Ara, en canvi, és habitual trobar-se a punts comuns artefactes de tres rodes, amb un primer espai reservat per al conductor i dues fileres posteriors cobertes amb un tendal de plàstic. El truc que els permet operar malgrat la nova normativa catalana és queper l'administració. "S'assembla més a un autobús turístic que a un taxi", apunta un dels treballadors.Alguns bicitaxis -o trixis o rickshaws- quecelebra haver fet desaparèixer ja funcionaven de manera similar, amb empreses especialitzades i recorreguts marcats. Ara bé, des del govern municipal asseguren que hi ha una diferència substancial., expressen fonts oficials del govern municipal. El servei es presta amb vehicles homologats i amb una velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora. "Per tant, poden circular per la ciutat", rematen des del consistori.De moment, és un fenomen incipient. Només consta una empresa que tingui diversos vehicles explotant el servei. És un, on el diari El Periódico de Espanya explicava recentment que hi ha diverses empreses i autònoms disputant-se el pastís turístic amb aquesta modalitat d'automòbil. També s'hi feien constar, sense reserva prèvia ni punt d'origen estipulat. Allà, l'ajuntament madrileny veu un buit legal en el funcionament d'aquests vehicles. Aquí, el govern municipal valida l'activitat.Els taxistes barcelonins, que d'inici es van alertar en veure un nou tipus de vehicle transitar entre la Sagrada Família i el Port Vell, s'han tranquil·litzat. No tenen constància que els tuk-tuks que han aparegut a la ciutat facin captació de passatgers a la via pública.Com el nostre mirall és Madrid, al principi estàvem preocupats. Però, al final, no. Ho vam mirar i", puntualitza Tito Álvarez com a portaveu d'Hi aprofundeix en aquesta idea Alfonso Polanco del Valle, cofundador de l'única empresa que de moment opera a la capital catalana de manera professionalitzada, Eco Tuk Tuk.i existeix un control per part de l'ajuntament". En canvi, a Madrid, on hi ha més operadors i molts són autònoms,, assegura el responsable de la companyia.Van començar a operar la tardor passada. I l'embolic normatiu els va generar resistències, d'inici. "amb altres de més conegudes, que utilitzen un altre tipus de vehicles i capten clients al carrer", recorda l'empresari., afegeix, abans de destacar que a hores d'ara l'Ajuntament de Barcelona és plenament conscients dels tours que els tuk-tuks de la seva empresa ofereixen. Són viatges que passen per punts com la Casa Batlló, la muntanya de Montjuïc o el mateix barri Gòtic., que escolten les anècdotes històriques i culturals que explica el guia des del seient de davant. Actualment, hi ha una dotzena de conductors a Barcelona treballant per a la companyia, explica un dels membres de la plantilla.Els recorreguts comencen al pàrquing subterrani de BSM a tocar de l'Estació del Nord. Sobretot en fan ús turistes nord-americans, anglesos i australians., assegura Polanco del Valle. Sempre amb reserva prèvia, sense aturades i sense punts d'espera a l'espai públic, subratllen des de la companyia. La comunicació prèvia d'aquestes rutes al consistori, a més, complicaria una eventual pirateria. "", resol el responsable de l'empresa que ha fet arribar els tuk-tuks blancs arreu de la ciutat.Si bé l'any 2011 ja hi havia alguna prova de vehicle tuk-tuk intentar-se implantar a Barcelona, com explicava betevé en una notícia de l'època , la manca de regulació i altres condicionants han acabat deixant en no-res l'arribada d'aquest transport dirigit als turistes. Els últims mesos, però, això ha canviat. Segons l'empresari al capdavant d'Eco Tuk Tuk, un dels principals motius que explica que hi hagiés que s'ha de tenirper gestionar les peticions. Això, si ets un operador petit i no tens capital d'entrada, complica les opcions de participar-hi de cap manera.El plantejament d'aquesta empresa madrilenya xoca de amb la realitat dels. Una opció que queda totalment allunyada d'aquestes barreres. Sovint quedaven en mans de treballadors precaris, migrants i sense gaires més opcions per la llei d'estrangeria. Els tuk-tuks —almenys els que han arribat a Barcelona— són una altra cosa. També amb una altra funció. Ara bé, el temps ha volgut que mentre desapareixen uns, els bicitaxis, irrompen uns altres, els tuk-tuks.