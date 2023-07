Vídeos | El temps violent sotmet el terç oest de Catalunya

Finalitzant amb tempesta a les 21:30/38h el xàfec violent sobre la ciutat de Lleida.

Ens desplacem per oferir dades

27 juliol'23. pic.twitter.com/XWSDMHKLUD — Climadelleida/meteoponent (@climadelleida) July 27, 2023

Plou☔️i plou bé👌 amb llamps i trons⛈️Esperem que ho faci una bona estona aquesta nit i matinada sense tempesta ni pedregada. 🌡a 1800m de 13,5 graus #Andorra #visualmeteo 📸#projecte4estacions pic.twitter.com/iGgst9LUQD — Ricard Riba Alcobé (@RicardRiba_and) July 27, 2023

Nit meteorològicament intensa a l'oest de Catalunya. Un front de tempestes ha arribat des de l'Aragó acompanyat d'esclafits i tornados i ha sotmès onze comarques. Fins i tot, elha emès unai una altra per perill alt.Les comarques que han quedat tenyides de vermell han estat l', el, la, eli el, mentre que les de taronja són el, l', el, la, l'i les. A més, han caigut pedregades de més de dos centímetres de diàmetre i s'han registrat ratxes de vent superiors als 25 metres per segon.Elshan atès unaentre les 20:00 i les 22:00 a causa del vent i la pluja. Entre les 20:00 i les 21:30 s'han atès 28 avisos, la majoria dels quals (17) a la comarca del Segrià. En la majoria de casos, han estat requerits per caiguda d'arbres o branques. Entre les 21:30 i les 22:00 s'han atès 20 avisos més, 7 al Segrià. Igualment, han estat per arbres i branques caiguts, així com altres elements, o bé per alguna inundació. Aquests són alguns delsmés espectaculars del temporal:

