Collboni fitxa Santi Vila per assessorar l'Ajuntament en infraestructures com l'aeroport

torna a la primera línia. Així ho ha revelat una roda de premsa de l'en què es presenta una nova iniciativa del govern municipal del PSC, que ha creat un Comitè Assessor d'Infraestructures. L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni , hi ha aparegut acompanyat de Vila. L'encàrrec que rebrà l'exconseller de Cultura de la Generalitat serà el deper assessorar el consistori sobre el futur de les infraestructures amb impacte a Barcelona. Ho farà, però, "de forma no retribuïda", ha dit Collboni. "Són militants o voluntaris" per la ciuat, ha comentat el líder del consistori.El nou comitè s'especialitzarà en espais dedicats al transport, com són les infraestructures. Aquest ens, amb debats clau pendents com el futur dels creuers al Port de Barcelona o la possible l'ampliació de l'aeroport, suma veus a polítiques que impregnaran l'agenda municipal del pròxim mandat. En aquesta línia, Collboni ha reconegut que algunes d'aquestes infraestructures no corresponen a competències de la ciutat, però on ha afegit que Barcelona sí que hi té "incumbència".La idea de l'alcalde, a més, és que aquest ens abordi els debats que “massa sovint ha quedat encallat o s’ha cronificat de manera poc convenient” com són “els debats sobre les infraestructures”.El comitè assessor -que coordinarà l'enginyer en cap Oriol Altisench- es reunirà de manera permanent, asseguren des de l'Ajuntament de Barcelona. El comitè plenari, en canvi, es donarà almenys dues vegades l'any, però sense cap altra exigència. Encara s'han de decidir quins experts en formaran part.Els darrers anys, Vila havia aparcat el seu paper d'incidència sobre els afers públics. En aquest pla, el més destacat del seu dia a dia actual era la posició de, de capital mixt públic-privat, on ja fa cinc anys que exerceix. Ho ha compatibilitzat amb intervencions com a tertulià a El Matí de Catalunya Ràdio o amb la seva tasca docent com a professor d'humanitats a la Universitat Ramon Llull.L'any passat, l'espai de centredreta Centrem, amb Àngels Chacón al capdavant, buscava líder per a una Santi Vila era un dels principals noms que agradaven , tal com va avançar. En aquell moment, l'exalcalde de Figueres es va deixa estimar i va mostrar interès pel projecte, tot i que va mostrar incomoditat amb l'etiqueta de "dretes" de la definició de Centrem. "Si es donen les circumstàncies", va assegurar que li "agradaria ajudar" que Barcelona "anés millor". Aquests temptejos, finalment, van quedar en no-res.Al marge queda el procés judicial que encara pesa sobre Vila, el de Sixena. S'havia de celebrar l'octubre passat, però finalment es va tornar a ajornarperfa gairebé sis anys, quan era conseller. Fa un mes, es va saber que el Govern de la Generalitat assumiria la defensa de l'investigat.