Noves mostres de solidaritat davant delsarreu dels Països Catalans després del. El Parlament ha condemnat, en el ple d'aquest dijous i a partir d'una moció d', les decisions i polítiques "recentralitzadores" de l'extrema dreta, des de Borriana i Torrent al País Valencià, fins als ajuntaments de Catalunya Nord o les institucions de les Illes Balears. Aquest punt de la moció, que titlla els atacs d'"onada repressiva", ha rebut el suport del, mentre que els tres partits de la dreta espanyolista -Vox, Cs i PP- han votat en contra.Precisament han estat les mostres de solidaritat i rebuig contra els atacs a la llengua els que han acabat portant a unen la seva guerra amb el PP i Vox. Ha calgut la denúncia explícita per part de les institucions, del món de la cultura i fins i tot una manifestació, però la biblioteca recuperarà les revistes censurades en català , segons s'ha anunciat avui mateix.El ple del Parlament també ha aprovat un altre punt de la moció dels republicans que crida els partits de Ripoll al'acció política de l'extrema dreta a la ciutat, després que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, hagi aconseguit arribar al capdavant de l'Ajuntament. Concretament, s'insta a les forces de la ciutat a fer un "front antifeixista".El text d'ERC validat per l’hemicicle també pretén protegir i incrementar els drets dels col·lectius més vulnerables, com els de lesPer això incorpora mesures com garantir a tothom el dret a empadronar-se al seu municipi o buscar les eines per impedir que. A més, també proposen noves actuacions per, una acció que no només vetlla per la millor integració de les persones migrades sinó que enforteix i fomenta l’ús de la llengua.