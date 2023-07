La història d'Instagram que ha publicat Rosalía Foto: Instagram

Si ahir va serqui va confirmar la ruptura amb qui fins ara era la seva parella,, aquest dijous la de Sant Esteve de Sesrovires s'ha expressat en la mateixa línia a través d'un breu comunicat a Instagram. A través d'unaamb el fons blanc, la de Sant Esteve de Sesroviresi ha demanatentorn de la seva relació amb l'artista porto-riqueny.Rosalía es refereix als rumors pels qualsdurant un dels concerts de la seva gira mundial, Saturno Tour. La cantant catalana ha assegurat que "". "", ha dit. Així mateix, ha donat les gràcies a tothom per entendre-ho i respectar-ho.Després que la revista People llancés la bomba el dimarts passat , Rauw Alejandro va seramb un comunicat publicat a Twitter. "Durant tots aquests anys vostès han estat part dels meus assoliments personals, com també de tots els moments feliços que he viscut en parella. Mai m'he vist en la posició de, ni tan sols, pensar que hauria de fer declaracions públiques sobre aquest tema tan privat per a mi", ha començat explicant el cantant de Todo de ti. "Sí,Hi ha milers de problemes que poden fer que trenquis peres, però en el nostre cas no va ser per cap tercera persona o per una", ha continuat, tot deixant clar que no hi ha hagut, com s'ha dit, algú més que hagi interferit en la relació.Finalment, el cantant també va voler aprofitar l'ocasió per demostrar, un cop més, el gran respecte que sent per la dona que ha estat la seva parella durant: "En aquest espai que m'estic donant per assimilar-ho tot, han sorgit al·legacions públiques errònies i, pel respecte que li tinc a ella, a les nostres famílies i a tot el que hem viscut, no podia callar i continuar veient comNo tinc res més a afegir, als meus fans, que els estimo molt. Gràcies per ser-hi".Els últims dies s'havia comentat elde la parella: mentre Rosalía va publicar un recull de fotografies per acomiadar la seva gira Motomami Tour en quèdes de casa de la seva família.

