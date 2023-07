Les cinc apps imprescindibles per anar de viatge aquest estiu

Per molts, viatjar és un plaer inigualable. És una manera de saciar la curiositat inherent a l'ésser humà i obrir la mirada amb noves cultures, idiomes i fins i tot amistats. Per un bon viatge, però, la planificació és important per superar possibles imprevistos. El nostre mòbil pot ser una eina molt útil en aquest sentit gràcies a aplicacions que poden solucionar-nos alguns problemes o fer la nostra estada millor i més econòmica. Aquestes són cinc de les apps imprescindibles sempre que agafis la maleta i marxis a veure món.



Si no tens molt pressupost per les teves vacances i vols estalviar al màxim en allotjament,és una xarxa social que et serà útil. La plataforma serveix peren qüestió. Tot i que abans de la pandèmia era gratuïta, amb l'arribada de la Covid-19 i amb l'objectiu de ser sostenible econòmicament, l'empresaper accedir a la xarxa social, que compta amb milions d'usuaris (molts d'ells, això sí, inactius des del llançament del mur de pagament).Addicionalment a aquesta quota, han de pagar uns. Tot i això, CouchSurfing continua sent una plataforma quealhora que permet fer noves amistats a l'estranger.És freqüentquan s'està de pas en alguna ciutat. Luggage Hero és l'app que soluciona aquest problema, posant a disposició dels viatgers. Les tarifes que ofereix la plataforma són deOMIO és una plataforma de l'estil d'SkyScanner, el popular comparador de vols, però queper trobar l'opció de transport més eficient idisponible. A més de transport, la plataforma també aporta a l'usuari, cosa que, combinada, és ideal pels viatgers motxilers que fan rutes per Europa i que no volen gastar-se una quantitat excessiva de diners.Pot sonar fins i tot ridícul, però quan estem de viatge a vegades el que necessitem i no trobem és un. Per solucionar aquest problema,és una aplicació molt útil per solucionar aquest problema. L'app detecta lai li ofereix un mapa on pot trobar tots els, amb informació sobre si són gratuïts o no i si estan o no adaptats per minusvàlids.

Viatjar sovint significa passar-se hores i hores recorrent a peu ciutats i pobles. Tot i que a l'estiu els núvols sovint s'agraeixen per suportar millor la calor, si acaben provocant pluja el turisme es complica. És per això que apps com Rain Alarm s'agraeixen. En concret, Rain Alarm dibuixa en temps real i les hores següents la situació de precipitacions de la zona en què es troba l'usuari a través de la geolocalització del seu mòbil. D'aquesta forma, la planificació es fa molt més senzilla.





