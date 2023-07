Un intent de robatori de patinet elèctric acaba amb fum i extintors a una estació d'FGC

Heu llegit la notícia del patinet elèctric que es va incendiar el dilluns 24 de juliol a l'estació de Plaça Espanya de @FGC? No, veritat?. Estava lligat a l'aparcabicis interior i va començar a cremar. El @bomberscat se'l van emportar al Parc de l'Escorxador. — Via Estreta (@ViaEstreta) July 27, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Un patinet elèctric treiadins l'estació deel passat"Una persona va aparcar un patinet elèctric al vestíbul superior, situat abans de la barrera de pagament. Hores després, dos individus van manipular el patinet i el van intentar posar en marxa lligat", ha explicat. El succés va acabar amb els bombers i extintors per evitar que el perill augmentés.El fum s'explica pel, explica la font consultada. Les dues persones que van tocar el patinet que segons després cridaria l'atenció: "Una agent d'estació i un vigilant de seguretat d'FGC, alertats per un client, s'hi van acostar amb un".El transport elèctric va treure fum, però. Així i tot, el succés va cridar l'atenció d'alguna de les persones que estava a l'estació en aquell moment. Com és el cas de l'individu que es va alterar i va avisar al personal de seguretat.Minuts després van arribar elsi van retirar el patinet per emportar-se'l. El transport, però, estava en marxa: "El vigilant de seguretat va comprovar que el patinet, tot i estar lligat, estava engegat".