La Marató de Barcelona del 2024 no tindrà un recorregut circular

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Ni des de l'ni circular. Ladedel 2024 se celebrarà amb canvis importants en el recorregut. Les obres que afecten l'Avinguda Maria Cristina impediran que sigui la sortida i el punt d'arribada de la prova, segons ha avançat. A banda,, com era tradició des del 2006. La variació del recorregut arriba després de cinc anys sense canvis. En tot cas, el tram complet no s'anunciarà fins a finals d'estiu.Els canvis en el circuit es faran efectius després que les darreres quatre edicions s'hagi batut el record de la prova , que ara està fixat en un temps deen la categoria masculina i de 2.19:44 en categoria femenina. Les marques les van establir l'atleta de Bahraini l'etíope. Tot plegat va arribar després que el 2018 l'organització fes canvis per intentar fer una prova més ràpida i competitiva.La darrera edició de la prova va comptar amb la presència de grans atletes però també de figures il·lustres. Una de les més destacades va ser la participació del primer secretari del, que va completar la seva segona Marató de Barcelona. Illa, que és corredor habitual va acabar el recorregut en