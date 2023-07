Collboni, president de l'AMB de la mà de Junts, ERC i els comuns

"Exemple i model"



La veu de la resta de grups



L'estructura d'un govern quadripartit

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha estat . Aquest dijous, amb 83 vots a favor, un blanc, un nul, i una abstenció, Collboni ha estat investit i liderarà un, després que les quatre formacions tanquessin un acord dos dies abans de la celebració del plenari decorresponent al mandat 2023-2027.En el seu discurs inaugural, Collboni ha reivindicat l'entitat com una administració que "governa i pren decisions" i ha insistit en ladel territori. En aquest sentit, cal remarcar que es tracta del quart mandat de l'AMB, el primer presidit per un membre del PSC agafant el relleu de la seva predecessora Ada Colau.El mandat 2023-2027 de l'AMB ha arrencat aquest dijous amb la constitució del, màxim òrgan de govern de l'AMB format per 90 consellers. D'aquests, 47 corresponen al PSC, 14 a Junts, 10 a En Comú Podem, 8 al PP, 7 a ERC, 1 a Vox, 1 a Junts per Tiana, 1 a Vivim Montcada i Reixac, i 1 a Compromís per Torrelles. Pel que fa a la Junta de Govern, per aquest mandat estarà formada pel president i 16 consellers i conselleres. El PSC tindrà nou membres, Junts tres, En Comú tres més i ERC, dos.Després de ser elegit president, Collboni ha reivindicat l'acord assolit a l'AMB amb Junts, comuns i ERC com una mostra que "". "És el mandat que hem rebut dels ciutadans; dialogueu i acordeu, i feu-ho en favor del progrés", ha afirmat.Durant el seu primer parlament al ple, l'alcalde de la capital catalana ha mostrat la voluntat de tirar endavant "" per a la ciutadania per tal de fer front a les necessitats particulars de cada municipi. En aquest sentit, ha reivindicat el model de gestió de l'AMB que "fa la feina que li pertoca i la que no li pertoca també"; tot afegint que el canvi de lideratge al capdavant de l'entitat "obre una nova etapa que dona continuïtat" a la voluntat de l'anterior executiu: "".Finalment, el socialista ha defensat que l'AMB és un "exemple i model" per a tot l'Estat amb la voluntat de començar a construir una "". Entre els principals reptes definits pel nou govern hi ha l'habitatge, la mobilitat sostenible i la lluita contra l'ocupació.El conseller dei nou alcalde de Sant Cugat,, ha recordat que la nova legislatura estarà "farcida de reptes" derivats de la guerra a Ucraïna i la incertesa politicoeconòmica. Davant d'aquesta radiografia, ha insistit que l'objectiu de l'AMB ha de ser "col·laborar i treballar per millorar el territori", però també el de "saber comunicar que els serveis públics avancen gràcies al que fa l'AMB".Al seu torn, la consellera d', alcaldessa de Pallejà, ha fet valdre l'acord a quatre entre les forces majoritàries que han marcat "objectius ambiciosos però realistes" i ha demanat que "el diàleg i l'entesa marquin el mandat". "Es tracta de ser útils", ha constatat.En una línia similar, el conseller d', ha celebrat "l'ampli consens" de l'acord de govern i ha defensat que l'AMB ha de "transferir coneixements, recursos i aprenentatges" amb altres grans metròpolis d'Europa.Per la seva banda, el conseller del, ha lamentat que el seu partit hagi quedat fora del pacte de govern tot i ser "la força amb més creixement" dins l'AMB, però ha afirmat que el paper del partit durant el mandat serà el d'una "oposició absolutament constructiva".Posteriorment a la constitució del Consell Metropolità, ha tingut lloc el ple extraordinari de presentació del nou cartipàs de l'AMB per al mandat 2023-2027. En total, el nou govern té un total d'11 vicepresidències i set àrees de govern.De les 11 vicepresidències, el PSC el liderarà quatre:es mantindrà com a vicepresident executiu i s'encarregarà de l'àrea d'Administració i Territori;es farà càrrec de l'àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat;de l'àrea de Desenvolupament Social i Econòmic; ide l'àrea del Cicle de l'Aigua i Anàlisi de Polítiques Metropolitanes.A banda,de Junts, també ha estat nomenat vicepresident i s'encarregarà de l'àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques;, d'En Comú Podem, liderarà l'àrea d'Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana; i, d'ERC, liderarà l'àrea Internacional i de Metròpolis Digital.Les quatre vicepresidències restants, les institucionals, recauran en(PSC-CP),(Junts per Catalunya),(En Comú Podem – Confluència) i(ERC-AM).