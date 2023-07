Declaren culpable per unanimitat l'assassí de tres persones a Ciutat Vella el 2020

Cap a les 15:00 hores del 20 de gener del 2020, l'acusat va agredir la primera víctima al seu domicili del Born amb nombrosos cops, i li va causar 254 ferides amb una arma blanca no localitzada, a més de lligar-li una bossa de plàstic al coll. Tot seguit, va cremar el domicili calant foc en un dels dormitoris i al menjador, i va marxar pel balcó amb les claus del pis i d'una moto, així com amb unes joies.



Ja al carrer, va recórrer el Born i va abordar una veïna que era en un portal. La va colpejar continuadament i li va estrènyer el coll amb força. A causa dels traumatismes al cap i l'asfíxia, la dona va morir. L'home va endur-se la cartera, el telèfon mòbil, les ulleres, el rellotge i les claus i, poc després, va robar la moto d'un repartidor a qui també va agredir.



Poc després, va abandonar la moto i va entrar en una botiga d'espardenyes propera a la plaça Sant Jaume amb un ganivet de grans dimensions. Va exigir els diners, però els propietaris s'hi van resistir i l'home va fugir per, poc abans de les 16:00 hores, abordar un treballador de l'Ajuntament de Barcelona, el periodista David Caminada, que duia una bossa.



Va intentar robar-lo ensenyant-li una arma blanca no localitzada i, davant la resistència de la víctima, li va clavar l'arma dos cops al tòrax, fet que li va provocar la mort a l'hospital dos dies després. Un company de Caminada va anar a ajudar-lo i l'agressor li va fer talls en una mà abans de ser reduït per un grup de policies.



Per tot això, la fiscalia li demana 92 anys de presó per dos assassinats, un homicidi amb abús de superioritat, un delicte d'incendi, tres robatoris amb violència, amenaces i lesions menys greus. La fiscalia també li reclama indemnitzacions per valor de més d'1,7 milions d'euros per als familiars dels morts. Per la seva banda, l'advocada defensora ha seguit demanant l'absolució, però ha introduït dues possibles alternatives amb l'eximent completa o la circumstància atenuant de drogoaddicció i alteració psicològica.

El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat l'home jutjat pelel gener del 2020, i no ha apreciat cap indici d'alteració psíquica o afectació per drogoaddicció. L'home, a més, ha estat considerat culpable de tres robatoris, dos intents de robatori i lesions. Per tot, s'enfronta a. El jurat no considera que l'acusat estigués afectat per cap malaltia psíquica o ingesta de drogues que li impedissin valorar els seus actes quan va dur a terme els ​dos assassinats i l'homicidi del periodista de l'Ajuntament de Barcelona