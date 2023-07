L'Audiència Nacional confirma el judici a Boye en la causa contra Sito Miñanco

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L'ha confirmat el judici contra el narcotraficant, més conegut com a, i contra l'advocatper blanqueig de capitals en l'operació Mito. La causa fa referència a la suposada introducció de cocaïna a Espanya i a l'entramat creat per ocultar els beneficis de la droga. En una interlocutòria de 12 pàgines, la sala desestima els articles de previ pronunciament presentats per Miñanco i Boye en què demanaven que s'estimés l'excepció de la cosa jutjada, és a dir, que no haguessin d'anar a judici perquè ja havien estat jutjats anteriorment per fets similars.Miñanco demanava que no se'l jutgés per blanqueig, perquè ja va ser jutjat per aquest delicte l'any 2019. La sala, però, ho descarta, perquè diu que malgrat que el delicte sigui el mateix, els fets que es jutgen a l'operació Mito no són els mateixos. En el cas de Boye, també demanava la inhibició de la causa a l'Audiència Provincial de Madrid i que es plantegés una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). L'advocat considera que els fets de què se l'acusa ja han estat jutjats en un procediment contenciós administratiu obert arran del decomís de diners que portaven diversos investigats a l'Aeroport de Barajas.Els magistrats recorden, tal com diu la Fiscalia, que Boye està acusat per aportar a aquest procediment administratiu contractes elaborats posteriorment per acreditar l'origen dels diners intervinguts. Per la sala, els fets no tenen relació amb els que ara s'han de jutjar. A més, descarten també preguntar al TJUE.