Borriana cedeix a les pressions: les revistes en català tornaran a la biblioteca

Triomf del català aen laque manté amb el. Ha calgut la denúncia explícita per part de les institucions, del món de la cultura i fins i tot una manifestació, però la biblioteca de Borriana recuperarà les revistes censurades en català. El portaveu de Compromís per Borriana,l, ha anunciat la mesura aquest dijous al migdia, segons ha avançat El Temps, un dels setmanaris censurats."És una bona notícia que", ha reivindicat Granell satisfet que part de l'equip del govern local hagi fet la reflexió encara que ara apuntin al fet que "tot ha sigut una invenció". "La realitat era que hi havia l'ordre donada perquè no arribaren més revistes", ha respost el portaveu.Les revistes en català podran seguir-se consultant de manera gratuïta a la biblioteca de Borriana. L'ajuntament de la localitat ha fet marxa enrere en la decisió de retirar les publicacions que comprenien les revistes, el setmanari, la publicació musical bi la revista de filologia. "Hem rebut moltes mostres de suport per part de les editorials, escriptors i molta gent de la cultura", ha destacat Granel. Pel portaveu, les manifestacions públiques en contra de la decisió han sigut vitals perquè el consistori s'hagi vist forçat a fer marxa enrere.És una victòria de laen l'embat propugnat pel deliri ultra de, regidor de Cultura, que tenia una obsessió personal en contra de les revistes en català a la biblioteca. Albiol va arribar fins al punt que va personar-se a laper retirar les publicacions de l'expositor. Però no ho va aconseguir perquè el personal de l'equipament va negar-se a complir l'ordre fins que no arribés per escrit. El regidor ja estava obsessionat des deen retirar aquestes subscripcions al·legant que eren "propaganda pancatalanista".

