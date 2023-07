Mor l'artista català Didier Lourenço

Me acabo de enterar que hoy ha fallecido, a los 55 años, el pintor catalán Didier Lourenço (Premià de Mar, 1968-2023).



Una gran perdida, sin duda. Me entusiasmaba su trabajo y alegría pictórica tan mediterránea.



¡Descansa en paz, Didier! pic.twitter.com/W2lXKdvwbs — laura franch (@franch_laura) July 27, 2023

, reconegut artista català, haaquest dijous als. Segons informa el galerista, amb qui va treballar sovint, ha estat víctima d'undetectat fa només un mes i mig. "Ens deixa una gran persona, simpàtic, amb molt sentit de l’humor, senzill i proper, amic dels seus amics de sempre. Ens deixa un gran artista amb molt futur", recorda el galerista."Didier repartia alegria i felicitat a través de les seves obres i amb la seva manera de ser. Avui és un dia trist i fosc per tots els que l'hem conegut", afirma la directora, on Lourenço havia de tornar a exposar al desembre.La seva trajectòria artística ha estat marcada per dos grans moments. El primer, el, quan va guanyar unque li va obrir les portes de galeries de renom espanyoles. Només quatre anys després va obrir el seu estudi d'art i l'anyun impressor nord-americà el va donar aproduint pòsters de les seves obres. Així vala seva, que més tard també els galeristes catalans han portat a fires de nivell mundial.

