El BCE apuja els tipus fins al 4,25%, la xifra més alta en dues dècades

El Consell de Govern del Banc Central Europeu () ha decidit, tal com donava per descomptat el consens del mercat, de manera que la taxa de referència per a les seves operacions de refinançament se situarà en el, mentre que la taxa de dipòsit assolirà el 3,75% i la de la facilitat de préstec el 4,50%.Amb aquestadel preu dels diners, que s'ha situat en el seu nivell més alt en 16 anys, el BCE ha complert un any complet des que va començar l'actual cicle d'enduriment de la seva política monetària. Amb la pujada d'un quart de punt anunciada aquest dijous pel BCE, en línia amb l'adoptada al juny, el conegut com a Guardià de l'euro ha elevat el preu dels diners en 425 punts bàsics des que va començar a elevar les taxes al juliol de l'any passat.La taxa d'inflació interanual de la zona euro va retrocedir sis dècimes el juny en comparació amb el mes anterior, aconseguint així el 5,5%, enfront del 6,1% de maig, la qual cosa suposa el menor encariment dels preus des de gener de 2022, encara que la dada d'inflació subjacent es va accelerar dues dècimes, fins al 5,5%.Per la seva banda, el producte interior brut () de la zona euro no va registrar cap creixement en el primer trimestre de 2023 respecte dels tres mesos anteriors, quan l'activitat a la regió es va contreure un 0,1%, segons l'última revisió publicada per l', que va millorar en una dècima la lectura de la dada de gener a març, permetent així a l'eurozona esquivar per la mínima la seva entrada en

