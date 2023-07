Així serà La Mercè 2023: concerts imperdibles i altres propostes

Ucraïna i talent local

Espai per a la música simfònica

Les organitzacions encarregades de la programació musical de les festes de La, patrona de Barcelona, Barcelona Acció Musical (), Acció Cultura Viva i Música Mercè, preveuen presentar més d'un centenar d'artistes i grups del 22 al 25 de setembre ambSegons un comunicat de l'Ajuntament, la festa major de la ciutat preveu fer que la ciutadania "gaudeixi de lesde tots els gèneres", i descobreixi les tendències del moment en l'àmbit local, nacional i internacional juntament amb la feina que fan els col·lectius culturals.Les organitzacions han programat concerts en 16 espais com el Teatre Grec, la rambla del Raval, els Jardins del Doctor Pla i Armengol o l'avinguda de la Catedral. També preveuen estrenar espais com la plaça de Can Fabra, el Passeig dels Til·lers, l'escenari del carrer Menéndez i Pelayo i, amb motiu del 30 aniversari del BAM, preveuen recuperar l'escenari clàssic de la plaça Reial.Música Mercè ha presentat unaque pretén ser diversa i paritària amb actuacions com l'espectacle Mil veus per a Víctor Jara de Xile, Pongo d'Angola, Ile de Puerto Rico, Bala Desejo del Brasil, i propostes més locals com ara Rumba All Stars, Anna Colom amb Ángeles Toledano i Marina Herlop. L'organització també preveu incloured'artistes com Dakha Brakha, Maryana Klochko, Daria Kolomiec, Poly Chain i Alyona Alyona, ja qued'aquesta nova edició de La Mercè.Per part seva, el BAM ha plantejat una quarantena d'artistes i col·lectius com Baiuca,, EU.CLIDES, The Notwist, Remedio de Ca la Fresca i Queen Asher & Rehema Tajiri, triats sobre la base dela tradició revisitada, la música de club i la col·lectivitat, l'autogestió, l'avantguarda i l'experimentació, el nou pop urbà, i l'emergència. Acció Cultura Viva arriba a la seva setena edició optant per més de 600 propostes d'com una tertúlia sobre models de festivals musicals, la Fira del Disc Independent, diversos espais gastronòmics, i programes de ràdio, entre altres.El Parc Central de Nou Barris preveu continuar acollint propostes de música simfònica amb concerts de la Banda Municipal de Barcelona, l'Orquestra Simfònica, el Cor del Gran Teatre del Liceu, i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. A més a més, està previst que actuï el projecte de cors i orquestres simfòniques infantils i juvenils, que rendirà tribut al saxofonista Wayne Shorter amb Eva Fernández. El diumenge i el dilluns l'espai ampliarà el seu horari per acollir dos nous concerts d'aquest gènere.

