Tots els taps de suro són iguals?

Elés aquest element, aparentment insignificant, que només serveix per a evitar que el vi surti de les ampolles. Però no és així, sinó que exerceix un paper molt mésen ladel vi. Darrere el tap de suro que trobem en una ampolla de vi, hi ha una granamb diferentsA més a més,Aquest material resulta fonamental per a la conservació del vi en bon estat. No només suposa una barrera física als agents externs, sinó queque podria danyar el vi. Per això, hi ha un gran procés per elaborar-los. La, unade vins professionals, ho explica al seud'Instagram:Així doncs, hi ha diferentsde taps. Una vegada s'hael suro i s'ha passat les tires per la determinada màquina i el poleixen, els taps se separen per. Segons tinguin més o menys punts negres. Primer, la selecció la fan unesi, després, la fan. Els diferents tipus de tap es trien segons, si hi ha un vi jove o un que haurà de fer criança, per exemple.A més a més, hi ha una altra distinció que es pot fer. No tots els taps estan fets de suro de manera natural. També n'hi ha de, que estan fets d'una varietat de materials com a plàstic o cautxú i són dissenyats per a imitar les propietats del suro natural. Són menys costosos, però no permeten el mateix nivell d'Els taps de les ampolles de vi que moltes personesi guarden per tota la vida, tenen un llarg procésal darrere i estan plens de

