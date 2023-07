Toca escarxofar-se

, sovint no ve de gust fer gaires activitats a l’aire lliure si no és per estar en remull, oi? Ja sabem que ens hem de mullar més en tots els sentits, però convé descansar. Per això ens podem escarxofar, aclofar, repapar, arrepetellar, repetellar... Per llegir, per no fotre ni brot o per fer pets. D’on creieu que surten els verbs arrepetellar i repetellar? Del pet. Que bé que sonen! I quina mania amb ser productius sempre. Per culpa d’això, hem aconseguit patir ansietat fins i tot per estar descansant. Som una societat realment malalta.perquè 'escarxofar-se' ve d''escarxofa'. I escarxofa és sinònim de carxofa. Però quin lligam hi ha entre la carxofa i espatarrar-se al sofà? Bé, de fet, l'etimologia no té cap misteri: potser per la semblança amb la forma de la carxofa aixafada quan la cuinem. Però és bonic pensar que quan descansem en un sofà ens assemblem a les carxofes cuinades, i més si ens agraden!, deixeu la *tumbona en pau. Tumbona és un mot castellà: ve del verb tumbar, d’origen onomatopeic. En català hauríem de fer tombar, amb o. Segur que tomba, la tombona? Amb o no cal, cada llengua fa el seu recorregut etimològic. Feu tombarelles, però la tombona sí que no. Del seient plegable de lona amb les potes articulades en forma d’aspa per tal de regular-ne la inclinació, que permet seure-hi o jeure-hi, en diem gandula.aquí hi ha un gir de guió que potser no agrada als més puristes, però enamora a qualsevol! Ve del castellà gandul, i aquest de l’àrab ġandûr (‘jove de classe modesta, fatxenda, que cerca d’agradar a les dones, viu sense treballar i agafa fàcilment les armes’)O sigui, directament un perla, aquest gandul. La cirereta és que “agafa fàcilment les armes”, descripció acurada. Un paio de Texas o un paio que acaba a l’exèrcit? Ual·la! No em pot agradar més l’etimologia de gandula. I el que és una evidència és que el gandul reposa a la gandula. On voleu que reposi, si no?

Quina diferència hi ha entre gandula i hamaca? L’hamaca és una xarxa que, suspesa horitzontalment pels seus dos extrems en dos arbres, estaques, etc., serveix com a llit, gronxador, etc. Ve del taïno hamaca i significa ‘arbre’. Les primeres hamaques s’elaboraven amb l’escorça de l’arbre d’Hamack. El taíno, poble indígena i llengua, pertanyent a la família arawak o maipure, es parlava al territori dels actuals Puerto Rico, Cuba, Jamaica, República Dominicana, Haití i les Bahames. Ha deixat un gran patrimoni lingüístic en l'espanyol de les zones on es parlava. Estrictament, la diferència de significat és aquesta, però cada cop veiem més que gandula i hamaca es fan servir com a sinònims, malgrat que en català hauríem de dir gandula fins i tot a la cadireta de nadó que serveix perquè la criatura es balancegi.

mentre reposem una estona a l’aire lliure. L’hàbitat natural del xulopiscines és, com el seu nom indica, una piscina, o fins i tot la platja. Però fora d’aquests àmbits, qui vol un xulopiscines tenint un pet bufat, un pet tibat, un merdós o, directament, un mamarratxo (mot que va eliminar el diccionari normatiu amb molt poca vista). No volem mamarratxos ensenyant-nos la tauleta de xocolata, reivindico els mitxelins! Sí, ho heu sentit bé, del sacsonet de greix deixeu-me que en digui mitxelín! Fa molt de temps que s’ha estès aquest ús i és una adaptació de la marca Michelin (a partir de la seva imatge publicitària, basada en un personatge que tots coneixem anomenat Bibendum, fet de neumàtics). Visca els cossos no normatius i els mitxelins!que acostumen a fer els homes en transport públic (aquella obertura de cames que fa que les dones les haguem d’arronsar) amb escarxofar-se al sofà o a la gandula. En català ja tenim propostes per anomenar aquest concepte: eixarrancament masculí és la versió oficial que proposa el TERMCAT. Col·loquialment, n'hi ha que van eixancats, escamarlats, escamarrats... Fins i tot, si van escamarlats, podem dir que un bon equivalent d’aquest concepte és fer l’escamarlà. El crustaci, l’escamarlà, ve del verb escamarlar, pels seus llargs tentacles separats, escamarlats. Així que ja ho sabeu, si veieu un home practicant aquest esport masclista al transport públic, us el podeu imaginar amb un cap d’escamarlà i, almenys, riureu una estona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola