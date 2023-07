Després d'un any de debat, el Parlament ha aprovat l'augment de les indemnitzacions i ajuts a les víctimes de violència masclista i els seus fills. També de manera pionera, s'hi incorporen ajudes específiques per a les. La reforma legislativa de la llei del 2008 ha estat impulsada pelperò s'ha tramitat amb un text alternatiu d'ERC i Junts. Després del debat en ponència i comissió, aquest dijous ha arribat al ple, on ha tirat endavant amb 113 vots a favor, del. Només l'extrema dreta de Vox s'hi ha oposat, mentre Ciutadans i el diputat no adscrit Antonio Gallego s'han abstingut.La nova norma estableix que les víctimes de violència masclista que rebran, com a mínim i en un pagament únic, dues vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), és a dir, almenys. Pel que fa als fills de víctimes mortals menors de 26 anys, aquest valor puja a dotze cops d'IRSC (103.261,8 euros), i sis cops per a les dones amb fills morts per violència vicària (51.630,9 euros).A més d'augmentar les indemnitzacions, la iniciativa també inclou mesures perquè l'autor o inductor de violència masclistaper als fills menors d'edat, amb la suspensió cautelar del pagament de les ajudes fins que no compleixin els 18 anys.En defensa de la iniciativa, la diputada del PSCha assegurat que "els feminicidis són la forma més extrema de la violència masclista", "l'expressió més dramàtica de la desigualtat entre homes i dones" i "l'expressió d'un terror que soscava la democràcia". En aquest sentit, la parlamentària socialista ha defensat que "d", també de la Generalitat, i ha assegurat que aquesta reforma "permetrà un accés efectiu" a aquestes ajudes, que s'augmenten "de forma significativa".

