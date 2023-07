L'alcaldessa de València exclou Vox del govern, però els apuja el sou com a «socis prioritaris»

La nova alcaldessa

, ha presentat aquest dimecres l'estructura del seu equip de govern i, finalment,. El partit d'extrema dreta no tindrà responsabilitats, sinó que serani cobraranl'any, segons informa valenciaplaza.La tinent d'alcaldiaes va reunir ahir dimarts amb el portaveu municipal de Vox,. Així i tot, el partit d'extrema dreta finalment no tindrà presència en el consistori, però no es queden sense res, sinó que rebranElsno s'han quedat callats davant la notícia. El portaveu dela València,, ha manifestat que ésque Vox “formarà part d'aquest govern”, ja que la nova alcaldessa els ha adjudicat elmalgrat oficialment no participar en les labors de govern.Elva guanyar les eleccions municipals a València, amb gairebé el 100% escrutat. La candidatura de María José Català va obtenir, per davant de l'antic alcalde,Ara,ha volgut defensar la configuració del seuassegurant que ara l'ajuntament compta amb un govern, i amb una estructura “més eficient i ràpida”.

