Quins són els noms més posats a Catalunya?

Els noms més posats per pla territorial

Els naixements disminueixen

Elha estat un any de novetats pel que fa alsque més s'han posat a. Per primera vegada,és elper als—433 concretament— que han nascut el 2022 arreu del territori. En canvi,esdes delcom el més adjudicat entre les—440 exactament el 2022—.Des del 1997, quan es va posar en marxa l'estadística de l'onomàstica, i fins al 2021 , el nomhavia tingut el lideratge al rànquing. El 2022, però, no només quedaper Leo, sinó que, amb 425 nens i al, l'envia cap a la, amb 398. A la quarta i cinquena hi podem trobar, amb 391, i, amb 386.Pel que fa a les nenes, seguit de Júlia/Julia hi ha els noms, amb 414;, amb 396;, amb 372, i, amb 357. Per tant, respecte al 2021, el nom Martina passa del segon lloc al tercer; Ona entra la llista dels cinc noms més posats, ni més ni menys que en segona posició, i Mia i Lucía mantenen el mateix lloc. Així doncs,Per àmbits del pla territorial, Marc sí que va ser el nom més freqüent a lesl'any passat. I Leo, com a Catalunya en general, ho ha estat a l', ali al. Quant a la resta, és a dir, a les, lesl', el nom Jan ha estat el més triat per als nens.En el cas de les nenes, Júlia/Julia, en comparació amb el 2021, torna a ser el nommés freqüent de les que han nascut a lesi deixa de ser-ho a lesi alper passar a ser-ho ali el. Sobre els noms dels altres àmbits, veiem que Martina domina a les; Ona, a; Jana, a les, i Laia, a l'Les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya () fan evident que elel 2022 nomésdel pla territorial: les Comarques Centrals (1%), les Terres de l'Ebre (0,8%) i Ponent (0,5%). Per contra, ha baixat en cinc dels vuit àmbits, és a dir, al Penedès (‑5,2%), al Camp de Tarragona (‑3,2%), a les Comarques Gironines (‑2,8%), a l'Àmbit Metropolità (‑2,4%) i a l'Alt Pirineu i Aran (‑1,9%).Si ho desglossem per, la majoria també han registrat un descens del nombre de naixements el 2022. Tot i això,, com ara a l'(18,3%), el(10,8%) i(9,8%). Al capdavant de les comarques on han, però, hi ha la(‑16,7%), l'(‑15%) i el(‑12,1%). Malgrat tot, on més hanels naixements és als(-12,2%), davant dels que tenen a partir de 500 habitants, que n'han registrat més.Amb els anys, l'és més avançada. El 2022 concretament s'ha situat en els 32,6 anys. Ara bé, l'edat mitjana quan neix el primer fill és de 31,6 anys. En aquesta línia, elstenen una edat d'entrada a la maternitat més jove.Finalment, com ha fet destacable, l'índex conjuntural de fecunditat () va cada vegada mésdes de la pandèmia. Mentre que durant el període d'abans de lase situava en prop d'1,3, el 2022 se situa en. En aquest sentit,i lessón els àmbits del pla territorial amb més fecunditat, 1,40 i 1,35 fills per dona, respectivament. En canvi, lacorrespon a l'(0,98 fills per dona). Entre el valor més alt i més baix s'hi situen les Comarques Gironines (1,31) i les Terres de l’Ebre (1,30) i l'Àmbit Metropolità (1,13).

