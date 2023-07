Albiach afirma que negocien amb Junts l'amnistia i el referèndum per investir Sánchez

La líder dels comuns,, ha assegurat qued'autodeterminació "estan damunt de la taula negociadora" ambper a la investidura del president espanyol en funcions i candidat del PSOE,. "Evidentment, ja estan damunt de la taula perquè ho ha posat una de les parts, i a partir d'aquí", ha subratllat en una entrevista a TVE aquest dijous al matí Albiach.La també diputada al Parlament de Catalunya ha qualificat de, i ha afirmat que està convençuda que hi ha la millor predisposició per totes dues bandes. Alhora, també ha demanat generositat a les parts i discreció en el procés.Albiach ha explicat que el dirigent dels comuns Jaume Asens "ja està treballant i parlant amb dirigents" de Junts , i ha assenyalat -en les seves paraules- que. Per això, ha afirmat que el votant independentista que "no volia negociació per tenir un govern progressista, directament no ha votat" i ha avisat que no poden regalar una oportunitat a PP i Vox.

