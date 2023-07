El món de la cultura es bolca en contra de la censura de PP i Vox al músic Vicent Torrent

L'acte de la diada retrà homenatge a Al Tall

La protesta en contra l'eliminació del nom dede l'auditori de la ciutat ha acabat per ser un homenatge. Centenars de veïns van aplegar-se dimecres a la tarda al municipi dper exigir la rectificació de la mesura impulsada pel govern municipal del. Els partits volen que l'espai del consistori passi a dir-se 'auditori municipal' i ja han iniciat els tràmits. Fins ara, porta el nom d'un dels seus, Vicent Torrent, creador del Grupi un dels, musicòlegs i estudiosos més importants de laque ahir va ser un dels, on es van entonar les seves cançons i es va reivindicar la seva figura., va manifestar el musicòleg durant la concentració organitzada perdel, el, l'i la. Torrent també va tirar d'ironia quan va agrair al govern municipal que haguessin canviat el nom: "Si fins ara només uns centenars de persones sabien que aquest auditori portava el meu nom,". La mesura va impulsar-se, com han criticat algunes de les entitats presents.A l'acte també hi van ser presents les agrupacions locals d'així com els regidors d'aquesta formació i delque van aprovar la mesura quan el consistori estava liderat per forces progressistes. El nou govern de l'va assegurar que la decisió presa elde posar el nom dea l'auditori no va tenir el consens necessari, justificant-ho perquè no es va assolir la unanimitat. També hi van donar suport músic com, nascut a Torrent.Precisament, Alabajos serà un dels protagonistes de l'acte d'que el Govern prepara al grup valencià Al Tall, on Vicent Torrent va ser-ne un dels membres, de cara a la Diada del 2023. Serà en lque laorganitza a la nit, i que enguany serà a. "El Govern referma el seu compromís i defensa de la llengua i la cultura catalanes, i alhora dels drets i llibertats. I remarca que, davant d'aquells que censuren obres artístiques o tracten d'esborrar la cultura en català i els seus referents,", van explicar fonts de l'executiu.La situació del català alés un dels aspectes nuclears de la nova legislatura a la comunitat. El noudel govern de PP i Vox al País Valencià, el popular, preveu que e l català deixi de ser llengua vehicular a l'ensenyament a les vuit comarques considerades" del territori. Rovira va rebre aquest dijous la cartera de mans de la seva predecessora,, i va anunciar que abordarà la qüestió delper fer "algunes modificacions", en aquest cas restrictives.

