Tancada una platja de Begur després de detectar dues tintoreres

Lade Sa Riera de(Baix Empordà) estàdes d'aquest dimecres al vespre per la presència ded'uns dos metres de longitud. Pels volts de les 20:00 del vespre, uns banyistes van veure les aletes a l'aigua i ràpidament els socorristes de Creu Roja van fer sortir la gent i van hissar la bandera vermella.En una primera inspecció, els socorristes no van veure res, però, per seguretat, es va mantenir laonejant. Aquest matí, quan el servei torni a la platja es farà una segona inspecció i si no es troba res, es reobrirà al bany. Alguns testimonis han assegurat que la situació no va generar, però sí expectació fins que els banyistes van saber què passava.Precisament, aquest dilluns, la Platja Gran del Port de la Selva (Alt Empordà) es va tancar al bany durant mitja hora per l'albirament de dues tintoreres. Una estona després un surfista les va tornar a veure a la zona del far de Sarnella. Una setmana abans, també van veure una parella d'aquesta espècie de tauró a Portbou

