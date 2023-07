El líder republicà Mitch McConnell es queda paralitzat durant una roda de premsa al Senat

Ensurt aldels. El líder dela la cambra alta,, va patir un atac de paralització que el va deixar sense poder articular cap paraula durant una roda de premsa al Senat. El veterà parlamentari MCConnell, de, va posar-se a disposició dels periodistes, però, quan li van fer la primera pregunta, va quedar-se amb la mirada fixa sense poder respondre. Passada la, membres del seu equip se'l van endur al despatx i, el republicà va reprendre la roda de premsa sense voler fer comentaris del seu estat de salut.Les imatges decongelat van fer la volta al món i ràpidament va convertir-se en una qüestió d'estat. El parlamentari va rebre unadel president dels EUA,per confirmar que es trobava bé. McConnell és un dels membres del Senat mési acumula. Amb 81 anys, la seva salut es veu condicionada per les altes responsabilitats que acumula. Per exemple, va ser clau per impulsar els canvis aldels EUA, on el relleu dels membres vitalicis que es van produir durant la legislatura devan fer virar el tribunal cap a una posició conservadora.L'estat de salut del senador ésdes que el març passat va tenir unafruit d'una caiguda. El senador va necessitar, on els republicans van estar sense líder. Des del seu retorn laper seguir al càrrec s'han multiplicat arran d'algunes intervencions on ha estat erràtic.No era la primera caiguda que patia el senador. Al febrer, abans de reunir-se amb el president de, com a part d'una delegació dels, el líder republicà va relliscar amb la neu en sortir d'un cotxe. En aquell cas, va poder refer-se al moment i seguir amb l'ordre del dia. La segona, va ser al mes de juny, quanva entrebancar-se a l'aeroport de Washington quan baixava de l'avió, segons va informar

