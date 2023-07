​El Parlament reclama tipificar els ecocidis com a crim

Amb suport d'entitats ambientalistes

Elha fet un primer pas per incorporar eli també a l'Estatut de Roma de Tribunal Penal Internacional. La iniciativa de la CUP que busca presentar a la mesa del Congrés una proposta de modificació, va superar aquest dimecres el debat inicial sense cap esmena a la totalitat., que participen de la iniciativa, s'han felicitat per la tramitació:Segons el text tramitat, el delicte d'ecocidi abasta "tot acte il·legal o derivat d'un defecte preus comès per estats, empreses públiques o privades o individus i grups d'individus sabent que és altament probable que causi un dany greu, extens i durador a l'ambient".A més, en els casos extrems, com la destrucció major d'ecosistemes, hàbitats i espècies, la desviació "sensible" dels objectius dels acords o l'assassinat de portaveus d'organitzacions ambientalistes, es contempla la pena dei la indemnització econòmica a les víctimes.Per altra banda, la iniciativa insta el govern espanyol a donar suport a l'estat de Vanuatu i de les Maldives per esmenar l'Estatut de Roma deli incloure-hi el crim d'ecocidi. També proposa que l'Estat impulsi la creació d'un grup d'estat pilot per redactar una nova convenció internacional relativa a la repressió d'aquest delicte.En cas de ser aprovada definitivament pel Parlament, la proposta de reforma legislativa saltaria al, on seria defensada per tres diputats de la cambra catalana.La iniciativa ha estat impulsada per entitats ecologistes com, que van seguir el debat al Parlament des de la tribuna de convidats. "Estem molt contentes per aquest pas endavant", es va felicitar, representant de Stop Ecocidio, en una roda de premsa al Parlament.En la mateixa línia,, representant de l’, va assegurar que és el moment de "criminalitzar l'ecocidi" i que "destrossar la natura deixin de sortir gratis".

