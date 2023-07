Danys causats pels ovnis

El misteri dels objectes voladors no identificats als EUA () continua. Aquest dimecres s'ha celebrat una compareixença pública al Congrés per mirar de resoldre buits en l'obertura demés gran de la història del país. Durant l'audiència, un ex alt càrrec d'intel·ligència de la Força Aèria,, ha assegurat que lesA més a més, ha apuntat que el govern dels EUA disposa d'un. Arran d'aquestes declaracions, un subcomitè de la Cambra de Representants al Congrés ha demanat a les autoritats mési que informin de les dades que tenen sobre aquests fenòmens anòmals no identificats.El testimoni de Grusch, però, no és pas l'únic. Exmembres de l'exèrcit asseguren que han vist fenòmens aeris no identificats i que les autoritats en guarden. En concret, l'excomandant, pilot retirat de la Marina nord-americana, ha indicat que va veure el 2004 uni amb unes "capacitats de vol impossibles per a la tecnologia dels EUA". D'altra banda, l'extinent, també antic pilot d'avió de combat F-18 de la Marina nord-americana, ha alertat que "si els ovnis realment són drons estrangers, es tractaria d'unper a la".Grusch va decidir convertir-se en informant intern el 2022 per revelar els programes secrets que va descobrir quan exercia i als quals li van denegar l'accés. En aquest sentit, els integrants del subcomitè han demanat a l'executiu dels Estats Units que estableixi un "sistema transparent i segur" perquè aquests incidents puguin ser reportats a les autoritats sense perjudicar la reputació delsEl programa del qual parlen els testimonis serviria perla suposadai mirar de reproduir-la a través de l'anomenada. Per això, darrere d'aquesta tecnologia hi ha persones que hi treballen i investiguen com l'han de desenvolupar.De fet, Grusch, que fins ara s'havia negat a oferir detalls concrets al Congrés perquè es tractava d', aquest dimecres també ha revelat que les persones que treballen amb aquesta tecnologia han resultat ferides en accidents mentre controlaven els equips capturats. L'ex alt càrrec fins i tot ha arribat a insinuar que hauriagent pervinculats a aquest fenomen. Amb tot, la convocatòria de la compareixença al Congrés dels EUA posa de manifest lade ladiscussió sobre els fenòmens aeris no identificats en aquest país.

