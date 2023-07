Llarena ajorna la decisió sobre la petició d’extradició de Puigdemont

El jutge del Tribunal Supremha acordatfins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) no es pronunciï sobre les mesures cautelars que demanaran les defenses dels exiliats. Per això, encara falten mesos, i per tant el risc que Puigdemont sigui extradit a Espanya es redueix, almenys durant un temps.Els advocats dels eurodiputats demanaran recuperar cautelarment lai paral·lelament presentaran recurs contra la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que retirava aquesta protecció als eurodiputats. Les mesures cautelars les haurà d'analitzar primer aquest TGUE i, després el TJUE. El recurs contra la sentència anirà directament al TJUE. Tot plegat, mentre la legislatura europea encara el tram final.En una providència de tres pàgines, el jutge instructor de la causa del procés presentats els posicionaments de la Fiscalia i Vox, que demanen enviar noves euroordres, però prefereix esperar per saber quin serà l'escenari concret en què s'hauran d'abordar. En altres paraules, Llarena vol evitar emetre ara unes ordres d'extradició i veure com, d'aquí a uns mesos, el TJUE retorna cautelarment la protecció als eurodiputats, perquè això obligaria a suspendre de nou el procediment.Si les defenses no presenten recurs o aquest queda rebutjat, Llarena sí que tornarà a intentar l'extradició. El jutge ja marca la línia de cara al futur i diu que, en cas que tot el procés s'allargui més enllà de l'actual legislatura, el suplicatori hauria de tenir vigència. És a dir, si el Parlament Europeu es dissol i se'n constitueix un altre, Puigdemont no hauria de recuperar la immunitat i obligar Llarena a demanar un nou suplicatori.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola