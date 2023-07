Tota l'actualitat minut a minut

09:50 Realment pot col·lapsar a curt termini la circulació de l'oceà Atlàntic?



Un dels grans temors de la comunitat científica és que se superin els punts d'inflexió climàtica (tipping points), que provoquin canvis irreversibles i de gran impacte al planeta. El col·lapse de la circulació de volcament meridional de l'Atlàntic (AMOC, per les seves sigles en anglès) és un d'aquests llindars. Aquesta situació, amb possibles conseqüències catastròfiques, es considera “molt improbable” pels científics de l'IPCC -la màxima autoritat mundial en canvi climàtic-, però les temperatures disparades a l'oceà Atlàntic així com un estudi acabat de publicar a Nature Comunications han disparat les alarmes (i el debat).

El Parlament ha fet un primer pas per incorporar el crim d'ecocidi al codi penal i també a l'Estatut de Roma de Tribunal Penal Internacional. La iniciativa de la CUP que busca presentar a la mesa del Congrés una proposta de modificació, va superar aquest dimecres el debat inicial sense cap esmena a la totalitat. Entitats ambientalistes, que participen de la iniciativa, s'han felicitat per la tramitació: "Que destrossar la natura deixi de sortir gratis".