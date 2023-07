Les notícies més destacades del 27 de juliol

20:17 El Parlament demana aprovar en 3 mesos un protocol d'atenció a víctimes de LGTBifòbia que sigui referent en totes les administracions



El Parlament ha instat el Govern a aprovar, en 3 mesos, un protocol marc d'atenció a víctimes de LGTBIfòbia que sigui de referència per a tots els serveis públics, policials, sanitaris, educatius, socials, i de totes les administracions, que garanteixi l'atenció i acompanyament a les víctimes 24 hores i 7 dies a la setmana. Es tracta del punt d'una moció d'En Comú Podem, aprovat aquest dijous amb els vots de PSC-Units, Junts, CUP, comuns, Cs i PPC. Vox hi ha votat en contra i ERC s'ha abstingut. D'altra banda, el ple ha rebutjat instar el Govern a garantir el desplegament de les lleis en matèria de drets LGTBI i no discriminació, destinant com a mínim un 2% del pressupost total de la Generalitat. Només CUP i ECP hi han votat a favor.

19:43 El Parlament torna a reclamar l'impuls del Hard Rock amb els vots del PSC, Junts, Vox, Cs i PP



El Parlament ha tornat a instar el Govern a donar suport al desenvolupament del Hard Rock, avalant la tramitació del pla urbanístic al Camp de Tarragona, gràcies als vots de PSC-Units, Junts, Vox, Cs i PPC, i el rebuig d'ERC, CUP i comuns. Es tracta del punt d'una moció de Cs, aprovada durant el ple d'aquest dijous, on també s'ha donat llum verda a demanar a l'executiu la modernització de l'aeroport del Prat i les seves connexions ferroviàries d'alta velocitat amb els aeroports de Girona-Costa Brava i Reus. L'objectiu és millorar les seves instal·lacions i "reforçar-lo com a centre de connexions internacional". El punt, esmenat amb ERC, posa una "especial cura" en la preservació de l'espai natural protegit del Delta del Llobregat.

13:56 El Parlament reclama l'expropiació forçosa d'habitatges buits de grans tenidors



El ple del Parlament ha instat la Generalitat a "ampliar l'aplicació d'expedients d'expropiació forçosa d'habitatges de grans tenidors" que estiguin buits, amb l'objectiu d'incorporar-los al parc públic de lloguer social i de generar incentius als grans tenidors perquè posin en el mercat el seu parc d'habitatge immobilitzat. Així s'ha aprovat a través d'una moció presentada per ERC que ha rebut els vots a favor de PSC, ERC i Junts, els vots en contra de Vox i PP, i l'abstenció de CUP, comuns i Cs.

13:14 El Parlament demana fer arribar la T-Mobilitat a tot Catalunya durant el 2024



El Govern "ha de fer arribar" la T-Mobilitat a tot el territori de Catalunya durant l'any 2024. Així ho ha reclamat de forma pràcticament majoritària el Parlament aquest dijous, amb l'aprovació d'una moció del PSC que ha tirat endavant per una majoria àmplia. El text dels socialistes també insta la Generalitat a impulsar, al llarg de l'any vinent, un nou sistema tarifari del transport públic que substitueix el de corones tarifàries i es basi en la distància recorreguda, la recurrència en l'ús i la tarifació social. Aquests dos punts han estat aprovats per tots els grups de la cambra, amb l'única abstenció de la CUP.

12:23 García-Page descarta un govern espanyol PP-PSOE i creu que no hi haurà repetició electoral



El baró socialista i president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha descartat un gran pacte entre PP i PSOE després de les eleccions del 23-J, assegurant que la "situació" i "l'ambient" no ho faciliten. Així ho ha dit aquest dijous en una atenció a la premsa, en la qual ha defensat, en tot cas, que hi hagi "el major grau possible d'acords entre els grans partits en les qüestions de país i en les qüestions d'Estat", la qual cosa no significa ni formar govern conjuntament ni "grans coalicions", ja que això "no ha funcionat mai". El dirigent del PSOE també ha descartat una repetició electoral. Les seves declaracions arriben després que veus tant del PP com de Vox hagin plantejat la possibilitat que barons socialistes i velles guàrdies cedeixin alguns vots a Alberto Núñez Feijóo perquè sigui el nou president de l'executiu espanyol.

12:13 Teresa Jordà serà la portaveu de les negociacions d'ERC amb el PSOE



Després de les eleccions espanyoles, és l'hora ara de les negociacions. ERC ja ha definit els equips que abordaran tant les qüestions de configuració del Congrés -per exemple, si el partit té o no grup propi-, com la investidura de Pedro Sánchez i les relacions amb Junts. Les condicions per donar suport al candidat socialista i els acords estratègics amb l'altre gran partit independentista són les dues grans carpetes que els republicans tenen sobre la taula. Pel que fa a Madrid, l'equip negociador estarà format per Gabriel Rufián, Teresa Jordà i Sara Bailac. Pel que fa a les qüestions polítiques, l'equip s'ampliarà a Marta Rovira, Marta Vilalta, Josep Maria Jové i Juli Fernàndez. La portaveu de les negociacions serà la número dos al Congrés, Teresa Jordà. Ja hi ha contactes en marxa amb Junts per mirar de trobar aquest acord estratègic, que ha d'anar més enllà de la investidura espanyola.

11:10 El Parlament augmenta les indemnitzacions a víctimes de violència masclista i incorpora la violència vicària



Després d'un any de debat, el Parlament de Catalunya ha aprovat l'augment de les indemnitzacions i ajuts a les víctimes de violència masclista i els seus fills. I s'hi incorporen ajudes específiques per a les mares víctimes de violència vicària. La reforma legislativa, impulsada pel PSC, estableix que les víctimes de violència masclista que rebran, com a mínim i en un pagament únic, dues vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), és a dir, almenys 17.210,3 euros anuals. Pel que fa als fills de víctimes mortals menors de 26 anys, aquest valor puja a dotze cops d'IRSC (103.261,8 euros), i sis cops per a les dones amb fills morts per violència vicària (51.630,9 euros). La cambra catalana ha aprovat, en votació final, la reforma de la llei de 2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, impulsada pel PSC, però que s'ha tramitat amb un text alternatiu d'ERC i Junts. Després del debat en ponència i comissió, aquest dijous ha arribat al ple, on ha tirat endavant amb 113 vots a favor, del PSC, ERC, Junts, la CUP, els comuns i el PP. Només l'extrema dreta de Vox s'hi ha oposat, mentre Ciutadans i el diputat no adscrit Antonio Gallego s'han abstingut.

09:50 Realment pot col·lapsar a curt termini la circulació de l'oceà Atlàntic?



Un dels grans temors de la comunitat científica és que se superin els punts d'inflexió climàtica (tipping points), que provoquin canvis irreversibles i de gran impacte al planeta. El col·lapse de la circulació de volcament meridional de l'Atlàntic (AMOC, per les seves sigles en anglès) és un d'aquests llindars. Aquesta situació, amb possibles conseqüències catastròfiques, es considera “molt improbable” pels científics de l'IPCC -la màxima autoritat mundial en canvi climàtic-, però les temperatures disparades a l'oceà Atlàntic així com un estudi acabat de publicar a Nature Comunications han disparat les alarmes (i el debat).

09:50 ​El Parlament reclama tipificar els ecocidis com a crim



El Parlament ha fet un primer pas per incorporar el crim d'ecocidi al codi penal i també a l'Estatut de Roma de Tribunal Penal Internacional. La iniciativa de la CUP que busca presentar a la mesa del Congrés una proposta de modificació, va superar aquest dimecres el debat inicial sense cap esmena a la totalitat. Entitats ambientalistes, que participen de la iniciativa, s'han felicitat per la tramitació: "Que destrossar la natura deixi de sortir gratis".