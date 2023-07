Quatre menors detinguts per l'agressió en grup d'un home a Vilanova i la Geltrú

Ladeva detenir aquest dimecres quatre menors d'edat acusats d'agredir en grup a un home a la. Segons els agents, el grup hauria colpejat amb objectes contundents la víctima, fins a deixar-la estesa. Els fets van passar dimarts a la tarda, enmig d'una baralla, amb el grup de joves implicat, a la plaça de la ciutat.Els agressors vanen grup l'home, fins que alguns vianants van intervenir per aturar l'agressió. La víctima no es va poder defensar ifins que la intervenció d'altres persones ho va fer desistir als atacants.La Policia Local va detenir. Més tard, en col·laboració amb elsva poder localitzar i detenir tres altres implicats, tots menors d'edat. El cos de seguretat ha instruïtper robatori violent mentre que els atacants han passat a disposició de laper un delicte de lesions.L'Ajuntament de la capital delha fet un comunicat en suport de la víctima. "i esperem que no es tornin a repetir", s'ha fet ressò el consistori en. Els fets es produeixen una setmana després que unmorísmentre es banyava a la platja dede Vilanova i la Geltrú.

