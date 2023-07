Rauw Alejandro confirma la ruptura amb Rosalía: «No puc callar»

Després de moltes especulacions i rumors difosos en les últimes hores, la notícia s'ha confirmat per un dels protagonistes. Aquesta vegada ha estat el músicel que ha fet públic el trencament de peres amb l'estrella pop del moment, a través d'un comunicat en el seu compte de Twitter amb el qual ha volgut acabar amb totes les incògnites sobre aquesta sorprenent ruptura de qui era la parella del moment."Durant tots aquests anys vostès han estat part dels meus assoliments personals, com també de tots els moments feliços que he viscut en parella. Mai m'he vist en la posició de, ni tan sols, pensar que hauria de fer declaracions públiques sobre aquest tema tan privat per a mi", ha començat explicant el cantant de Todo de ti. "Sí,Hi ha milers de problemes que poden fer que trenquis peres, però en el nostre cas no va ser per cap tercera persona o per una", ha continuat, tot deixant clar que no hi ha hagut, com s'ha dit, algú més que hagi interferit en la relació.Finalment, el cantant també ha volgut aprofitar l'ocasió per demostrar, un cop més, el gran respecte que sent per la dona que ha estat la seva parella durant: "En aquest espai que m'estic donant per assimilar-ho tot, han sorgit al·legacions públiques errònies i, pel respecte que li tinc a ella, a les nostres famílies i a tot el que hem viscut, no podia callar i continuar veient comNo tinc res més a afegir, als meus fans, que els estimo molt. Gràcies per ser-hi"., on l'hem pogut veure molt a prop dels seus familiars i amics més propers, el cantant ha demostrat que la ruptura tampoc ha estat fàcil per a ell després d'haver format una de les parelles més mediàtiques i estimades del panorama internacional.

