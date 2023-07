El Barça debuta amb una contundent derrota contra l'Arsenal la pretemporada

És sabut per tothom que una, per més bona o dolenta que sigui, no és determinant. És a dir, no fixa el que els i les aficionades veurem en la fase regular. Bé doncs, aquesta matinada -hora espanyola-s'han vist les cares en el primer partit amistós de la pretemporada al So-Fi Stadium d'Inglewood (Estats Units), un camp que, tot sigui dit, tenia més predilecció per als anglesos.Els de, encara en xancletes, han sortit al terreny de joc un punt inestables, testejant el nou curs. Aquestes proves els han acabat sortint cares i és que els blaugrana han acabat perdent per una maneta,(Saka 13'; Havertz 43'; Trossard 55'; 78', Vieira 89')(Lewandowski 7', Raphinha 34', Ferran Torres 88'), contra els anglesos.El punt en què es troba el Barça és, simplement, d'arrencada. Ara és hora de detectar-alguns venen de lluny- i polir-los per encetar bé ladel tècnic terrassenc perquè, de moment, els jugadors encara estan molt verds. Potser, els homes de Xavi han trobat a faltar el partit perdut per una passa deper anar rodant i arribar amb millor forma contra l'Arsenal. En canvi, el subcampió de la Premier, amb molt més rodatge -aquest matx ha estat per a ells la tercera trobada- ha estat força superior.Els blaugrana, amb tot, van arribar vius al final del partit. De fet, dos xuts al pal d'Alejandro-excel·lent durant el partit- i Ousmanevan poder canviar -qui sap- el final del marcador. Finalment, però, el domini anglès ha estat el que ha acabat impedint una estrena còmoda dels catalans. No obstant això, el positiu és quevestit de blaugrana, fent realitat les promeses de la seva etapa a l'Osasuna. D'altra banda, Oriolha estat més aviat discret, com també ho ha estat İlkayi el jove

