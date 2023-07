Mor un noi de 25 anys ofegat en una platja de Tarragona

Una temporada tràgica a la Costa Daurada

Nova víctima mortal a les platges de la. Un jove de només 25 anys haofegat a ladelde, la segona d'aquesta temporada d'estiu. Els serveis d'emergències han rebut un avís per laal mar del jove a les 19.22 hores. Ràpidament, s'ha iniciat unper localitzar la persona, la qual han trobat ja morta. Tot just a les set de la tarda els serveis de vigilància havien plegat, i es dona la circumstància que el jove no sabia nedar i aquest dimecres hi haviaEl dispositiu que s'ha activat per salvar la vida al noi ha comportat el desplegament de set dotacions terrestres de, ambmuntanya, i un helicòpter amb subaquàtics del GRAE, unitats de, de la, dede Tarragona iUnhauria alertat que el jove tenia dificultats per sortir de l'aigua i quan els bombers han pogut trobar-lode la, l'han dut a la sorra, però les maniobres delper reanimar-lo no han donat els seus fruits i ha acabat perdent la vida.Aquesta és ja la setzenaa les platges de, quan el mateix dia de l'any passat n'hi havia 11. A laja han perdut la vida peraquestmés han estata lespel SEM. El Departament dedemanalesaquesta temporada, ja que el nombre dea lesaquest any és moltA la platja del Miracle, a Tarragona, el passat dia 8 de juliol també va morir un jove de 32 anys per ofegament , i es dona el cas que és el mateix punt on es va trobar el cos sense cames i un braç, el qual ha estat identificat aquest mateix dimecres com la persona desapareguda pels aiguats Ullastrell

