Aquests són els nous dorsals (provisionals) del Barça

𝗘𝗹𝘀 𝗱𝗼𝗿𝘀𝗮𝗹𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗶𝗿𝗮 🔢 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 26, 2023

El 3 de Gerard Piqué , el 5 de Sergio Busquets i el 18 de Jordi Alba ja són història del. Després d'anys en què aquests números han estat vestits per tres llegendes, ara el club ha anunciat qui els ocuparà de manera provisional, en aquesta pretemporada, i que per ara es desconeix si acabaran sent els definitius per a quan comenci la competició oficial.Per ara, però, seràqui lluirà el dorsal número 3, el nou fitxatge Íñigo Martínez es quedarà amb el 5 i també la nova incorporació Oriol Romeu es farà amb el 18. També és destacable que Gündogan assumeix per ara el número 14 mentre que el retornates queda amb el 16. Mentre el club els hi busca sortida, també tornenamb el 2 iamb el 12.Així doncs, tot preparat perquè el Barça debuti a la matinada d'aquest dimecres a dijous en el primer amistós de la pretemporada, contra l'. Els blaugrana ja haurien d'haver disputat un partit fa uns dies contra la, però un contagi grupal de gastroenteritis dins la plantilla va obligar a anul·lar l'enfrontament.

