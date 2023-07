La falsa metgessa de Berga hauria treballat a vuit centres sanitaris diferents

Elsinvestiguen vuit centres o empreses del sector sanitari on la falsa metgessa de l'hi podria haver treballat. La dona, de 30 anys i veïna de, va ser detinguda aaquest dilluns i està previst que passi a disposició judicial aquest dijous a Berga.La policia catalana li atribueix quatre delictes per. Fins a la data, s'ha fet públic que la dona hauria treballat al centre hospitalari de la capital del Berguedà, on va acabar sent descoberta després d'exercir set mesos a, així com a l'Hospital Universitarii en una. I, de fet, l'alarma va saltar per l'advertència d'una altra empresa del sector sanitari on l'acusada s'hauria postulat per treballar.En tot cas, els Mossos ja van corroborar en una primera fase de la investigació que la dona no disposava de, ni cap títol extern homologat per l'Estat. En aquest sentit, la gerent de l'Hospital de Berga,, ja va avançar en una compareixença davant dels mitjans que, després de ser alertats, van poder comprovar a través delque utilitzava fraudulentament eld'un altre facultatiu. Per aquest motiu, la gerent va reconèixer que "hi ha hagut irregularitats importants en el procediment de contractació" de l'acusada i s'ha procedit al cessament del responsable delParal·lelament, el cos d'ordre està recopilant tota la informació referent als. En aquest sentit, Baraldés va assenyalar en la seva compareixença que, segons s'havia conclòs en l'informe intern elaborat des del mateix centre, "en cap moment s'ha detectat una", pel fet que la suposada metgessa va estar acompanyada en la majoria de les seves intervencions, seguint elals professionals nouvinguts o júnior.

