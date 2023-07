Mor als 56 anys la cantant irlandesa Sinéad O'Connor

Dol al món de la música. La cantant irlandesaha mort aquest dimecres als 56 anys, tal com ha informat la seva família a través d'un comunicat. La intèrpret feia un any i mig que intentava superar la mort del seu fill de només 17 anys, que es va suïcidar. Per ara, es desconeixen les circumstàncies per les quals O'Connor ha perdut la vida.La cantautora dees va fer molt popular a la dècada dels noranta, sobretot amb el seu disc, dins del qual hi havia l'èxit, que va aconseguir colar-se a la posició número u dels prestigiosos premis Billboard el 1990 i també va endur-se la nominació als. Durant la seva carrera, O'Connor va publicar fins a deu àlbums d'estudi.Nascuda el 1996, l'artista va tenir unamolt complicada en la qual va sobreviure als abusos físics i sexuals de la seva mare. En aquest context, amb només 15 anys va ser ingressada en undesprés de diferents furts i allà va descobrir la seva passió per la. Més enllà, la seva vida sempre ha estat marcada per problemes personals. La família ha demanat privacitat i respecte en aquests moments tan complicats.

